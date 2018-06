Comer

Cómo preparar pirarucú a la parrilla con aguacate y cilantro

Harry Sasson

Desde hace días hemos empezado a encontrar en las cartas de Bogotá el famoso pirarucú de la Amazonia, que antes se extraía principalmente de los ríos pero hoy ya proviene de criaderos en el Putumayo. Es un pescado muy interesante: de aspecto fuerte y poderoso, casi malévolo, con escamas redondas y duras que se utilizan localmente en la elaboración de artesanías. Su carne es blanca, firme y dulce, sin rastros de sabores a lodo, casi como si no se tratara de un pez de río; es grasa y tiene un alto contenido de proteínas. A pesar de que es un animal grandote, tiene mucha merma al procesarlo, pues su cabeza, esqueleto y aletas forman una buena parte de su peso. En la cocina de la Amazonia peruana, el pirarucú es un invitado frecuente y suelen prepararlo a la parrilla con el ahumado de la brasa, al horno envuelto en hojas de plátano y hasta en ceviche. Yo, personalmente, no he logrado descifrarlo del todo, pero estoy trabajándolo para descubrir sus posibilidades. Si lo llegan a encontrar en el mercado o la pescadería, no duden en intentar esta receta.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

4 filetes de pirarucú de 200 a 220 gramos cada uno

1 de taza de aguacate firme cortado en cubos

2 cucharadas de cilantro finamente picado

1 diente de ajo finamente picado

2 cucharadas de mantequilla

Jugo de 1/2 limón

2 limones grandes pelados y cortados en cascos

1/2 copa de vino banco

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Sazone el pescado con sal y pimienta, y áselo en una parrilla o una plancha bien caliente, hasta alcanzar un término de tres cuartos. Aparte, en una sartén funda la mantequilla y dore el ajo, luego añada el aguacate, el cilantro y los cascos de limón. Finalice con el jugo de limón y el vino blanco, y deje reducir un poco. Sirva el pescado, acomode encima la ensaladita de aguacate y bañe con los jugos de la misma.