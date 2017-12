Comer

Cómo preparar un chuletón de cerdo asado con compota de frutos secos y arroz pilaf

Harry Sassón

Esta receta es mi propuesta para la cena de Navidad —si a estas alturas aún no ha decidido el menú— o para la de fin de año. Es una preparación sencilla que no requiere invertir mucho tiempo en la cocina, pero cuyo resultado estará a la altura de las más sabrosas mesas decembrinas y será una manera ideal de expresar afecto a sus invitados. Recuerden estas dos recomendaciones: la carne de cerdo que decidan utilizar, ya sea pernil, lomo o chuletón, no debe pasarse de cocción para que no se seque, y el arroz se puede preparar con arroz previamente cocinado (el día anterior, incluso), pero se debe terminar a último momento antes de servir, para que el pesto no se oxide. Lo ideal es acompañar esta cena con una copa de vino tinto fresco y una ensalada sencilla de mezcla de lechugas. Les deseo a mis lectores éxitos en la preparación de esta receta y una muy feliz Navidad.

[email protected] / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 6 personas)

Para el arroz pilaf:

3 tazas de arroz crudo

6 tazas de agua

1/2 taza de tomates secos picados

1 taza de nueces (pecanas, almendras, macadamias, pistachos…)

2 cucharadas de pesto de albahaca

1/2 cucharadita de canela molida

1 cucharada de mantequilla

Sal

Para la compota:

2 tazas de frutas secas picados (albaricoques, ciruelas, pasas, dátiles, manzana deshidratada)

1 taza de agua hirviendo

1/2 taza de vino blanco

Ralladura de 1 naranja

1/4 de taza de brandy

1 pizca de sal

Para el cerdo:

6 cortes de cerdo de 300 a 400 gramos cada uno

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Para el pilaf, cocine el arroz en agua con un poco de mantequilla y sal. Deje hervir a fuego alto hasta que se empiecen a formar “ojitos” en la superficie, tape, reduzca a fuego bajo y cocine durante 20 minutos. Cuando el arroz esté listo deje reposar un poco y mezcle con los demás ingredientes. Para la compota, en una olla cubra la fruta con el agua y deje un rato hidratando. Lleve a fuego medio con los demás ingredientes y un poquito más de agua, y cocine hasta formar una compota. Deje enfriar a temperatura ambiente. Para el cerdo, sazone los cortes con sal y pimienta, séllelos en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite de oliva y termínelos en el horno hasta alcanzar el término deseado, sin dejar que la carne se seque. Lleve a la mesa todo aparte para que sus comensales acompañen la carne con la compota y se sirvan a gusto el pilaf.