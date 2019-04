La sexta edición del Davivienda Restaurant Tour llega a Bogotá en mayo

-Redacción Gastronomía

El Davivienda Restaurant Tour Alimentarte en su sexta edición, estará presente en 15 de los mejores restaurantes de Bogotá con diferentes menús a cuatro manos (2 Chefs), que se prepararán con 15 chefs internacionales invitados, de gran reconocimiento mundial acompañados de 15 de los mejores cocineros colombianos.

El chef local de cada uno de los restaurantes recibirá a un chef internacional y juntos serán los responsables de preparar entre 5 o 6 platos que los asistentes tendrán la oportunidad de probar y tener una excelente experiencias de la mano de los mejores.

Por el apoyo de los asistentes a cada uno de los restaurantes que le abren la puerta al Davivienda Restaurant Tour de la Fundación Corazón Verde, se generan recursos para los proyectos de inversión social gracias al 100% de la inversión de la boletería. Todos estos proyectos están encaminados al apoyo de las viudas, huerfanos y policias de nuestro país centrándose en 3 diferentes programas como:

Bajo Techo (Soluciones de vivienda)

Grado Once (becas para niños huérfanos hasta grado 11)

Presentes (talleres de duelo)

Gracias a estas actividades se ha afianzado el posicionamiento de nuestro país como destino gastronómico; como también es importante resaltar el impacto económico generado ha logrado una inversión extranjera directa y generación de empleo; además del indiscutible impacto institucional donde han trabajado de la mano el gobierno, empresas, gremios e instituciones de construcción y desarrollo de país.

En esta ocasión, el Davivienda Restaurant Tour tiene el honor de contar con reconocidos invitados que harán disfrutar lo mejor de la cocina del mundo en esta sexta edición en los mejores restaurantes participantes de Bogotá:

21 DE MAYO:

Restaurante: NEMO

Chef Local: Harry Sasson (Colombia). N°23 Latin America’s 50 Best 2018, Highest Climber Award - Latin America’s 50 Best 2017

Chef Invitado: Francis Paniego (España). 2 Estrellas Michelín en El Portal de Echaurren, 3 Soles Repsol en el Portal de Echaurren, 1 Estrella Michelín en el Marqués de Riscal.

Precio cena: $270.000

22 DE MAYO:

Restaurante: HARRY SASSON

Chef Local: Harry Sasson (Colombia). N°23 Latin America’s 50 Best 2018, Highest Climber Award - Latin America’s 50 Best 2017

Chef Invitado: Michael Mina (Estados Unidos). 1 Estrella Michelín en Michael Mina de San Francisco, 1 Estrella Michelín en Michael Mina Bellagio de Las Vegas, Fundador de Mina Group, compañía con más de 40 exitosos restaurantes en el mundo.

Precio: $270.000

Restaurante: RAFAEL

Chef Local: Alejandro Meneses e Iván Cadena (Colombia y Perú). Mejor Restaurante a Manteles 2013 - Premios La Barra

Chef Invitado: Edgar Nuñez (México). N° 64 The World's 50 Best 2018, N°14 Latin America’s 50 Best 2018

Precio: $230.00

Restaurante: LEO

Chef Local: Leonor Espinosa (Colombia) N°10 Latin America’s 50 Best 2018, Best Female Chef - Latin America’s 50 Best 2017, Basque Culinary World Prize 2017

Chef Invitado: Rodolfo Guzmán (Chile). N°27 The World's 50 Best 2018, N°4 Latin America’s 50 Best 2018.

Precio: 270.000

Restaurante: OSAKA

Chef Local: Alfredo Sikabaru y Paúl Hernandez (Perú). Mejor Nuevo Restaurante 2017 - Premios La Barra, Mejor Restaurante a Manteles 2017 - Premios La Barra.

Chef Invitado: Jorge Muñoz (Perú). 1 Estrella Michelín en Pakta de Barcelona.

Precio: $230.000

23 DE MAYO

Restaurante: CRITERIÓN

Chef Local: Jorge Rausch (Colombia). En la lista 50 Best 2013, 2014, 2015. Jurado Master Chef Colombia 4 temporadas, Jurado Master Chef Chile 1 temporada.

Chef Invitado: Josean Alija (España). 1 Estrella Michelín en Nerua, 3 Soles Repsol, N°57 The World's 50 Best 2018.

Precio: $270.000

Restaurante: MATIZ

Chef Local: Sebastián Gonzalez (Colombia). Mejor Servicio 2015 - Premios La Barra

Chef Invitado: Ricky Motta (Argentina)- Premio mejor Bodega del Mundo Nuevo 2018, Wine Star Awards 2018.

Precio: $200.000

Restaurante: CUARTO FRIO

Chef Local: Koldo Miranda (España). 1 Estrella Michelín en La Cruz de Illas de España.

Chef Invitado: Virgilio Martínez (Perú). N°6 The World's 50 Best 2018, N°2 Latin America’s 50 Best 2018

Precio: $270.000

Restaurante: GITANE

Chef Local: Massimo Vessella (Italia). Una de las aperturas mas esperadas de 2019 en la ciudad de Bogota, liderada por el exitoso grupo restaurador DLK.

Chef Invitado: Tomás Kalika (Argentina). N° 18 Latin America’s 50 Best 2018, Highest Climber Award - Latin America’s 50 Best 2018

Precio: $200.000

Restaurante: 80 SILLAS

Chef Local: José Chocontá (Colombia). Restaurante del grupo TAKAMI, una de las empresas restauradoras de mayor reconocimiento y exito del país.

Chef Invitado: Jose del Castillo (Perú). N°13 Latin America’s 50 Best 2018, N°7 Premios SUMMUM 2018.

Precio: $230.000

24 DE MAYO

Restaurante: LOCAL BY RAUSCH

Chef Local: Jorge Rausch (Colombia). Criterión en la lista Latin America's 50 Best 2013, 2014, 2015, Jurado Master Chef Colombia 4 temporadas, Jurado Master Chef Chile 1 temporada.

Chef Invitado: Rafa Costa e Silva (Brasil). N°100 The World's 50 Best 2018, N°26 Latin America’s 50 Best 2018, 1 Estrella Michelín

Precio: $200.000

Restaurante: HARRY SASSON

Chef Local: Harry Sasson (Colombia). N°23 Latin America’s 50 Best 2018, Highest Climber Award - Latin America’s 50 Best 2017

Chef Invitado: Andrea Aprea (Italia). Dos Estrellas Michelín, The Best Chef City Gourmet Award 2018 - The Best Chef Awards

Precio: $270.000

Restaurante: PAJARES SALINAS

Chef Local: José Pajares (Colombia). Mejor Restaurante a Manteles 2017 y 2018 - Premios La Barra, Mejor Servicio en Restaurante 2017 - Premios La Barra.

Chef Invitado: Narda Lepes (Argentina). N°46 Latin America’s 50 Best 2018, Premio Martín Fierro de Cable Mejor programa Culinario 2010 y 2011, Jurado de Master Chef Argentina.

Precio: $230.000