Pasos para preparar un coctel de camarones con Sriracha y naranja

Harry Sassón

La salsa Sriracha es motivo de culto en todo el mundo. Lo que llegó a Estados Unidos en los sesentas en el bolsillo de un refugiado de la guerra de Vietnam, el señor David Tran, y que empezó como un negocio de supervivencia familiar, sin muchas pretensiones, hoy es un fenómeno mundial tan importante como –para ejemplificar– la ubicua salsa Tabasco. Sus ingredientes son chiles madurados al sol, vinagre, sal, azúcar y ajo… fácil… Aunque la fórmula exacta es un secreto tan vigilado como la mismísima receta de la Coca Cola. A pesar de que la política de la compañía es no hacer publicidad ni invertir en mercadeo, hoy venden al año unos 20 millones de botellas. Eso es mucho. Y a mí, me encanta. Y no me han pagado nada por decir esto. Entonces, sin ánimos comerciales y solo con la felicidad que me produce mi Sriracha, les propongo esta receta.

Siguiendo en la onda de los ceviches y cocteles, presentamos un coctel de camarones con un giro con sriracha y naranja.

[email protected] / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Entrada para 4 personas)

600 gramos de camarón o langostinos pequeños limpios y precocidos

2 cucharadas de mayonesa de buena calidad

2 cucharadas de salsa de tomate

1 cucharada de Sriracha (o más, al gusto)

Jugo de 1 naranja

2 cucharadas de cilantro finamente picado

2 cucharadas de cebolla roja finamente picada (opcional)

Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN

Mezcle todos los ingredientes, eje marinar durante 10 minutos, rectifique la sazón con sal y pimienta y sirva en copas frías acompañando de galletas de soda.