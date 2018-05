Una ruta contra las telarañas mentales

- Redacción Vivir

“Hemos vivido identificados con el mundo de las formas, del plano físico, el de los cinco sentidos, creyendo que es la única realidad. No comprendemos que la realidad incluye el plano del espacio, el de la no forma, y que el plano físico es el espejo de lo que sucede en nuestro interior”. Son consideraciones de Alejandra Llamas incluidas en su libro ¡Libérate!, en el que sintetiza muchas de las lecciones que imparte en el Instituto Educativo MMK, que desde Estados Unidos promueve enseñanzas sobre el empoderamiento del ser humano desde la perspectiva del coaching ontológico.

Aunque esta autora de origen mexicano pero nacionalizada en Estados Unidos, es más reconocida en estos países y su Instituto MMK hoy certifica a destacados coach en el mundo, sus trabajos también se abren paso en Colombia. La evidencia esta última publicación en la que se enfoca en describir cómo las telarañas mentales enredan a las personas y las someten a estados de angustia, miedo o tristeza, eliminando la posibilidad de vivir a fondo la alegría del ser y la paz interior. Es un extenso trabajo para aprender a perdonar desechando culpas o vergüenzas innecesarias.

Según la autora, la mente opera como una grabadora que se repite sin parar, pero el 80% de los pensamientos que crea suelen ser negativos o perjudiciales. Por eso, agrega “la liberación aparece cuando reconocemos que no somos la voz de la mente”. Al contrario, habitualmente se trata de pensamientos que alimentan el ego, y al mismo tiempo corroboran los miedos. En otras palabras, los seres humanos viven atados a creencias limitantes, y en esa confusión mental, existen fórmulas eficaces para darle a la vida un sentido espiritual, enmarcado en la libertad emocional.

Estas reflexiones no son producto del azar. Alejandra Llamas lleva dos décadas trabajando en realidades en las que se puedan integrar saberes como la física cuántica, o la programación neurolingüística, descubriendo nuevos significados para la vida. Un camino que emprendió en 1998, cuando llegó a Estados Unidos, tratando de superar la crisis personal de la súbita muerte de su padre y el divorcio de su pareja. Hasta entonces era una diseñadora textil que también había trabajado en la industria de la música, pero que no tenía respuestas para sus inquietudes más profundas.

Por eso empezó a investigar sin desechar ninguna opción, hasta encontrar que su camino era el mundo del coaching ontológico, para abordar procesos de transformación desde el cuerpo, las emociones, el lenguaje o el comportamiento. Después de certificarse en la materia, hacía 2006 tomó dos decisiones claves: creó su Instituto Educativo MMK, llamado así para abreviar el significado de la expresión Mano Maya Kosha (mente, ilusión, capas), y escribió su primer libro, Una vida sin límites. Basada en los versos del Tao Te Ching, Alejandra Llamas descubrió que también tenía dotes para comunicar.

En adelante, no solo su programa de certificación MMK gana aceptación en varios países del mundo, sino que sus libros se han convertido en récord de ventas en la plataforma Amazon en Estados Unidos. Su segundo libro, publicado en 2012 y titulado El arte de conocerte, se enfocó en llevar a sus lectores a comprender por qué cada persona ve la realidad de una manera diferente, cuando lo que une a unos y otros es saciar la sed de paz interior, que empieza por asumir la responsabilidad de vivir las experiencias escogidas, elevando la conciencia individual y colectiva.

Luego, escribió Maestría de vida, en un texto a cuatro manos hecho con la presentadora de televisión y actriz mexicana Gloria Calzada. Con esa obra afianzó su visión de que hay procedimientos para enfrentar la angustia emocional o las memorias traumáticas, a través de disciplinas de autoobservación para empoderar el ser. Una antesala para enfocarse después en dos libros dedicados al difícil asunto de las relaciones interpersonales: El arte de educar y El arte de la pareja. De alguna manera, reflexiones derivadas de la experiencia de su nuevo matrimonio y sus dos hijos.

El sexto libro lleva por título Esencia de líder, y ha sido de los más acogidos por sus lectores, alumnos y amigos. En él perfiló a 12 personalidades que transformaron la historia de la humanidad desde la valentía o la originalidad como seres únicos. Su propósito fue demostrar cómo se construye un líder humanitario, y de qué manera esa perspectiva ayuda a cambiar las sociedades. En su trabajo cotidiano en el proceso MMK, una de las lecciones recurrentes es justamente revisar visiones como la del líder indio Mahatma Gandhi o la filosofía de Heidegger, para insistir en los estados de conciencia.

Ahora, Alejandra Llamas le apuesta a su obra ¡Libérate!, en la que de alguna manera resume lo que ha sido su desarrollo profesional. Ella lo sintetiza con conclusiones personales de que no es necesario controlar sino recibir la vida, y que todos somos capaces de perdonar dejando atrás la confusión mental. Las mismas premisas que también expone con frecuencia en su espacio radial, a través del formato podcast, junto al médico Pepe Bandera. La perspectiva de la comunicación oral que ella asume como un poder ante el micrófono para ganar resonancia en muchas almas.

“La ansiedad no es más que miedo al futuro, en el cual anhelamos conquistar algo en nosotros o en el exterior que creemos no tener y que necesitamos para estar bien”, recalca en su obra la autora mexicana-norteamericana, quien insiste en que esos miedos terminan por ser tan fuertes que hacen que las personas pierdan la percepción real de los hechos. Por eso, su perspectiva de buen vivir apunta a demostrar que “el verdadero poder emana de la conciencia y que lo que vemos realmente, no es más que una manifestación visible de lo invisible”. Un conocimiento que trae plenitud y alegría.

Desde su perceptiva coach, sin interferir en las creencias personales de cada quien, ni plantear la suplantación de los procesos clínicos de la sicología o la siquiatría, Alejandra Llamas prefiere enfocarse en las técnicas y metodologías de la ciencia, el lenguaje, la meditación o la bilogía para encarar situaciones trascendentales del ser humano. Los juegos del ego personal, la vergüenza y sus distintas facetas que retrasa el desarrollo, la urgencia de creer en los actos de respeto, las relaciones santas y sanas, o el simple esfuerzo por deshacer las historias limitantes personales que esconden la verdad.

En las próximas semanas, Alejandra Llamas realizará talleres de formación de su proceso MMK en Medellín y Bogotá, y de paso dictará algunas charlas sobre su libro ¡Libérate!. Su idea es poder compartir su visión de que “más allá de la tristeza, el miedo, los reclamos, la depresión, la confusión o el enojo, existe un sistema de pensamiento colectivo que debemos reconocer para liberarnos de él de una forma radical”. En otras palabras que sí es posible alcanzar niveles de paz interior desde la compasión, la no violencia u otras manifestaciones por fuera de las creencias que parten del miedo y el prejuicio.