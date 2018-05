La Red Zoocial

Volar con la mascota, por orden del médico

La Red Zoocial

Alrededor del 25 % de la población mundial padece una de las fobias más comunes: aerofobia o miedo a viajar en avión. Esto se manifiesta en episodios de inquietud durante ciertos momentos del vuelo e incluso pánico. Muchas aerolíneas han desarrollado planes para ayudar a los viajeros a superar el temor. Sin embargo, en países como Estados Unidos, una nueva terapia parece estar dando mejores resultados: volar con la mascota.

Cada vez es más común ver en vuelos domésticos en Estados Unidos a personas que van acompañadas por gatos, patos, perros y hasta cerdos que les sirven como apoyo emocional a sus ansiosos dueños. Según le contó una de esas viajeras al periódico inglés The Guardian, “durante las turbulencias solía recurrir al carrito de bebidas. Cuando viajo con mi perro, simplemente lo abrazo. Es muy fácil y hace que mis vuelos sean más tolerables”.

The Guardian cuenta que, “la mascota de esta viajera está por encima del límite de las 25 libras que la mayoría de aerolíneas tienen para llevar mascotas en vuelos domésticos. E incluso si los animales están por debajo de ese peso las empresas cobran más de US$70 para llevarlos”. Esta mascota, que viaja al lado de su humana y no paga un solo peso, es una bulldog de 40 libras. En la lista de razas prohibidas en la mayoría de vuelos están los bulldogs o pugs, pues tienen problemas de respiración.

¿Por qué esta bulldog sí puede viajar con su dueña? Porque es un animal de apoyo emocional (AAE) y debe estar con su dueña por orden médica.

La Ley de Acceso de Aeronaves define a los animales de apoyo emocional como “cualquier animal que sea entrenado o sea capaz de proporcionar asistencia a una persona con discapacidad, o cualquier animal que ayude a las personas con discapacidad proporcionándoles apoyo emocional”.

En Colombia y en varios países las normas son muy similares. La mayoría prohíbe llevar en cabina o bodega perros de las razas staffordshire terriers (pitbulls), american staffordshire terriers (pitbulls), mastiffs (bœrbœls) y tosas, y muy pocos permiten que el animal vaya con su dueño, a no ser que sea un perro guía o preste un servicio especial de salud.

¿Mascotas recetadas?

Según The New York Times, en Estados Unidos, si una persona tiene una carta de un profesional en salud mental que certifique que su mascota es un AAE, no habrá forma de que ese animal de compañía, ya sea perro, gato, pato o cerdo, pueda ser separado de su dueño. Ser un AAE significa que es esencial para la persona y puede estar siempre, sin importar lo que digan las reglas, al lado de su humano.

Eso ha desatado dos cosas: una, que muchas personas nerviosas estén más tranquilas, y dos, que muchos se aprovechen de la norma para viajar gratis con sus mascotas. En países como Reino Unido no hay este tipo de certificación para animales y las tarifas para llevarlos en cabina son cada vez más costosas.

The New York Times reporta que cada vez más personas se están aprovechando de estar normativa, por eso anualmente ya son 20.000 perros, principalmente, los que viajan con personas en el avión, sin que necesariamente sean “indispensables” para sus dueños.

El diario señala que se han aprovechado tanto de esta norma que hay psicoterapeutas que ofrecen sus servicios y emiten estas cartas, luego de que el dueño pague entre US$100 y US$200. No sólo eso, hay incontables webs en las que se venden los certificados.

Los animales que ahora están viajando en avión no tienen entrenamiento especial (a diferencia de un animal de servicio, como un perro guía para ciegos, que ha sido entrenado para realizar una tarea o servicio para su dueño), pero están ahí para la comodidad psiquiátrica. A menudo son gatos y perros, pero se han visto patos, pavos y cerdos a bordo.

Está comprobado científicamente que los perros y gatos, especialmente, ayudan a las personas ansiosas y son recetados muchas veces para tratamientos psicológicos.

En Colombia, en marzo de 2017, según reportaba Caracol Radio, la Aeronáutica Civil emitió una resolución en la que reglamenta el trasporte de mascotas en cabina, pero estos son los perros lazarillos.

La resolución contempla que los propietarios de este tipo de mascota deben cumplir varios requisitos para poderlas transportar en las cabinas de los aviones, como son: el propietario debe presentar el carné o certificado de vacunación firmado por un veterinario y los animales no deben ser menores de ocho semanas de edad. También, el pasajero está en la obligación de informar a las aerolíneas 48 horas antes del vuelo, con el fin de prever la disponibilidad de cupo. Las mascotas deben viajar en guacal o contenedor flexible y su peso en conjunto no deberá ser superior a 10 kilogramos. Los animales de peso superior serán transportados en bodega de carga.

Para el caso de los vuelos internacionales, el pasajero deberá consultar las disposiciones establecidas por otros países con relación al transporte de mascotas antes de llegar a su destino. En ambos casos los propietarios de los animales se harán cargo de las condiciones de salubridad e higiene.

De acuerdo con la norma de la Aeronáutica Civil, la presencia de las mascotas a bordo de las aeronaves o en los aeropuertos no debe constituir riesgo para la seguridad aérea, ni para una eventual evacuación de emergencia.