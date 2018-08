Alejandro Valverde: "Estoy contento por lo que hemos hecho, pero todavía queda mucha carrera"

El español Alejandro Valverde (Movistar) aseguró que, a pesar de ser tercero en la etapa de este viernes y colocarse segundo en la general, detrás del francés Rudy Molard, todavía no debe decir que puede ganar la Vuelta a España, sino que "hay que esperar" porque "queda mucho" de carrera. Tras siete días de competencia está a 47 segundos de la camiseta roja. Además, llevará este sábado la camisa verde de los puntos y comanda igualmente la clasificiación combinada.



"Todavía no hay que afirmar nada, hay que esperar. Queda mucha carrera aún", aseguró el español cuando se le preguntó si en sus aspiraciones está el ganar la Vuelta 2018. (Lea aquí: Tony Gallopin ganó la séptima etapa de la Vuelta a España)



Aunque se mostró "contento" de cómo se encuentra y por los seis segundos bonificados que obtuvo gracias a su tercer lugar este viernes y un embalaje con bonificado que también aprovechó que lo ponen como el mejor posicionado del equipo de Nairo Quintana, quien es octavo a un minuto y 14 segundos.



"Voy bien, Estoy contento. Ha llegado (Peter) Sagan, que no lo había visto, pero he sido tercero y he conseguido dos segundos más en una bonificación. Estoy en forma", apuntó.



Sobre la victoria del francés Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), señaló que no puede controlar a todos los rivales. "Yo no puedo controlarlo todo. Eso está claro", lamentó.

Sin embargo, el corredor de 38 años vive una muy buena carrera. Ha sido protagonista, se encuentra el pódium de la vuelta y ya ganó una etapa, todo eso antes de cumplir la primera semana de competencia. (Le puede interesar: Helicóptero tumbó a varios ciclistas en la Vuelta a España)

Su compañero Nairo Quintana también ha hablado del buen nivel del español. Aunque el propio Valverde días antes afirmó que el líder era Nairo y que su trabajo estaba claro en esta Vuelta a España: ayudar al colombiano a ganar su segundo título, después del obtenido en 2016.