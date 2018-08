Alejandro Valverde ganó la segunda etapa de la Vuelta a España

Redacción Deportes/

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a España, con final en el alto del Caminito del Rey, por delante del polaco Michal Kwiatkowski (Sky), que pasó a ser el nuevo líder de la carrera. El mejor colombiano de la general es Nairo Quintana, quien quedó en la novena posición.

El australiano Rohan Dennis, primer líder de la prueba tras ganar el prólogo en Málaga el sábado, llegó con varios minutos de retraso y perdió la preciada camiseta roja de líder. Rigoberto Urán es el segundo mejor colombiano en la posición número 20 a 48 segundos del polaco del Sky.

"Ha sido una victoria espectacular y estoy muy contento. He atacado de lejos, he acelerado mucho y he podido ganar. Sabíamos que yo estaba bien y se ha confirmado", dijo el español. Valverde se mostró muy feliz por un triunfo con el que aseguró tiene "salvado ya el 80 por ciento de la Vuelta".



"De momento es la primera victoria y ya veremos. Con esto ya he salvado el 80 por ciento de la Vuelta para mí. Vamos a ver, pero ya llevo una", se felicitó el compañero y principal gregario del boyacense para esta Vuelta a España.

Los colombianos no sufrieron mayor desgaste, a pesar del fuerte calor que marcó la etapa de este domingo, y llegaron con el lote principal. Aunque Miguel Ángel López terminó el día a 19 segundos del vencedor en un grupo que se descolgó del lote principal en los últimos kilómetros. Quizá Winner Anacona fue quien más lejos finalizó el día, en la posición 45 a un minuto y un segundo, aunque su papel en esta vuelta es servirle a Nairo en las jornadas de alta montaña.

Este lunes la tercera etapa tendrá un recorrido de 178.2 kilómetros entre Mijas y Alhaurín de la Torre.