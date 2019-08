Alejandro Valverde: "Nairo no ha fallado, sigue fuerte y es nuestro líder"

Redacción deportes

Como si ya fuera una novela repetida, el Movistar Team sigue corriendo y dando explicaciones de lo que hacen en carrera. Este miércoles, después de la quinta etapa, ganado por el español Ángel Madrazo y que le entregó nuevamente el liderato a Miguel Ángel López. Pero, en medio de todo esto, Alejandro Valverde atacó, y junto a Primoz Roglic llegaron a la línea de meta.

(Lea las palabras del líder: López: "Cogí unos segundos que al final serán valiosos si las piernas responden")

"Nairo no ha fallado. Sigue estando fuerte y hoy ha perdido tiempo, pero ha sido relativamente poco. Fallar sería perder cinco minutos", afirmó Valverde, quien en los últimos tres kilómetros atacó y mantuvo un relevo junto al esloveno Primoz Roglic, quien además de López, es el rival a vencer en esta Vuelta a España.

"Era una subida que le venía bien, pero no todos los días se está igual. Yo he seguido para adelante, intentando que López se fuese lo menos posible. De momento hoy he tenido piernas; no podemos ir más que día a día", afirmó el campeón del mundo quizá argumentando el por qué le sacó tiempo a Nairo junto a Roglic.

Eso sí, el español al termino de sus declaracion enfatizó que "Nairo sigue siendo nuestro líder".

Este jueves, muy típico de la Vuelta a España, continúa la montaña. Serán 198 kilómetros con salida en Mora de Rubielos y llegada en Ares del Maestrat. Una sexta jornada que tendrá un puerto de segunda y tres de tercera categoría, con los últimos siete kilómetros de ascenso.