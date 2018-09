Elia Viviani ganó la décima etapa de la Vuelta a España

Este martes, en la décima etapa de la Vuelta a España, que tuvo un recorrido de 177 kilómetros, en su totalidad planos, el italiano Elia Viviani se impuso en el embalaje final en un día en el que no hubo problemas y en el que los líderes de los diferentes equipos se dedicaron a rodar protegidos por sus hombres. El corredor del Quick Step logró su segundo triunfo en esta edición de la ronda ibérica, el sexto en una de las tres grandes, con un tiempo de 4:08:08.

En los últimos kilómetros, como es habitual en este tipo de trayectos, el lote aceleró a 70 kilómetros por hora y empezó a moverse por el trabajo de los lanzadores, que ubicaron a sus hombres más rápidos en la punta. Los favoritos, sin necesidad de estar adelante, se resguardaron y entraron con el tiempo del vencedor. Nelson Soto, el colombiano del Caja Rural, se puso adelante y al final fue el mejor de los ciclistas nacionales al arriba en el cuarto puesto con el mismo tiempo del vencedor.

El barranquillero se dio cuenta tarde que tenía con qué rematar y el esfuerzo le dio para arribar por detrás de Viviani, Peter Sagan y Giacomo Nizzolo. Nuevamente el campeón de Italia le ganó un duelo al campeón del mundo gracias al trabajo de escuadra que demostró que, a la hora de ir rápido, son los mejores del planeta, los que saben cómo ubicarse a altas velocidades y los que saben controlar la situación en momentos claves (ya lo han hecho varias veces con Fernando Gaviria).

En cuanto a los demás colombianos, Nairo Quintana tuvo un pinchazo, pero pudo conectarse al grupo principal gracias al trabajo escalonado del Movistar, mientras que Rigoberto Urán y Miguel Ángel López fueron prudentes en una jornada de mucho calor, de fuertes vientos y de un desgaste grande por el ritmo del pelotón.

Otro que sufrió un altercado fue el líder de la carrera, el británico Simon Yates, quien al final, al igual que Quinta, supo solventar la situación con pericia. El miércoles vuelve la media montaña con una etapa de 207, 8 kilómetros entre Mombuey y la Ribiera Sacra (tres premios de tercera categoría y uno de segunda).

