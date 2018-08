Molard, líder de la Vuelta a España: "No sabía que el jefe de mi equipo estaba atrás"

Redacción Deportes/EFE

Día amargo para el líder en la Vuelta a España 2018. La camiseta roja que está en poder del francés Rudy Molard, del Groupama-FDJ, tuvo un mal día por la pérdida de tiempo de su jefe de filas, el también galo Thibaut Pinot, quien se vio involucrado en un uno de los cortes que fueron provocados por el fuerte viento y que le generó una pérdida de un minuto y 44 segundos, en la etapa de este jueves con final en San Javier, junto al Mar Menor.



"El objetivo era defender el maillot y también las opciones de Pinot. Y por eso la etapa de este jueves ha sido una decepción", dijo un Molard que inicialmente estaba convencido de que su jefe de filas se encontraba con los mejores en el momento del corte decisivo de la jornada. Una confusión de carrera que seguramente le costará de cara a la gran jornada del domingo en la que aparecerá la alta montaña. (Lea aquí: Bouhanni ganó en San Javier; Miguel Ángel López, el mejor colombiano)



"Contábamos con la posibilidad de viento al final de la etapa, hemos ido siempre con todo el equipo bien colocado y cuando se produjo el corte estaba seguro de que habíamos entrado todos. Pero cuando me comunicaron que se había quedado, he pensado que Pinot había elegido el peor momento para quedarse atrás", dijo.



Respecto a la camiseta roja, explicó que quiere "ir día a día", ya que "la Vuelta siempre es complicada y no sirve de nada hacer planes para mantener el liderato". "Hoy pensaba que era una etapa fácil y para disfrutar, pero no ha sido así", lamentó. (Lea también: Las luchas de “Supermán” en la Vuelta)

La jornada de este jueves la ganó el francés Nacer Bouhanni, quien se quedó con un triunfo apretado y les ganó el embalaje a los velocistas Danny van Poppel y a Elia Viviani. Una noticia positiva para Colombia fue que Miguel Ángel López se metió junto a los primeros corredores de la llegada y cruzó la línea de meta en la posición número nueve, un descuento que le sirvió para ya estar 12 en la general.

Al igual que Nairo Quintana, quien sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación, es octavo a un minuto y 14 segundos, mientras que Rigoberto Urán es 14 a un minuto y 29 segundos.

