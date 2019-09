Ascendió al segundo puesto de la Vuelta a España

Nairo Quintana: “Cuando las piernas se cansan, se pedalea con el corazón”

Redacción Deportes - @DeportesEE

Los grandes campeones del ciclismo nunca pasan inadvertidos en una carrera. Pueden perder, pero no dejan de luchar, ni siquiera cuando ya no tienen fuerzas.

“Cuando las piernas se cansan se pedalea con el corazón”, dijo y demostró Nairo Quintana en la etapa 17 de la Vuelta a España, en la que protagonizó una escapada de más de 215 kilómetros que puso de cabeza la competencia.

Al final de la jornada el boyacense, que estaba sexto a más de siete minutos en la general, ascendió a la segunda casilla y quedó a 2:24 del líder, el esloveno Primoz Roglic.

A pesar de un virus que afecta su salud y que lo relegó a posiciones secundarias en las etapas montañosas de domingo y lunes, Nairo sigue dando la pelea. Y aunque pueda que este jueves pague las consecuencias del esfuerzo, está claro que es un profesional a carta cabal, dispuesto a dar espectáculo e intentar ganar.

Quintana se metió en un grupo de 47 pedalistas que se fugaron a cuatro kilómetros de la salida. Y ante la pasividad de los equipos Jumbo, Astana y UAE, llegó a tener casi seis minutos de ventaja. Cuando reaccionaron los rivales, el alto promedio de velocidad con el que se corrió y los fuertes vientos complicaron la persecución.

Por eso el colombiano le sacó 5:19 al lote de los favoritos, mientras el belga Philippe Gilbert celebró su segundo triunfo de etapa en la Vuelta.

“Ha sido una jornada maravillosa. El equipo me ha ayudado y hemos sacado una buena diferencia. La estrategia estuvo muy bien y me siento contento. Hoy he sufrido un poco, pero ojalá la salud siga mejorando. Estamos en la pelea y vamos a darlo todo hasta el final”, aseguró el campeón de la ronda ibérica en 2016, quien, sin embargo, admite que está justo de fuerzas de cara a la dura etapa de este jueves, un recorrido de 177 kilómetros con cuatro premios de montaña de primera categoría, el último de ellos a 20 kilómetros de la meta, en Becerril de la Sierra.

Quienes tendrán que atacar como lo hizo Nairo este miércoles son Miguel Ángel López y Tadej Pogacar. El primero porque está quinto y su objetivo es meterse al menos en el podio. Y el segundo porque perdió el tercer lugar de la general.

El veterano Alejandro Valverde es tercero, a 2:48 del esloveno Primoz Roglic, quien se quedó solo durante buena parte de la etapa, pues sus compañeros no aguantaron el fuerte ritmo, pero al final supo sortear los inconvenientes. “No me he asustado en ningún momento. He mantenido la calma, porque no era yo solo el perjudicado con la escapada, todos queríamos llegar lo más rápido posible. Lo que he hecho ha sido rodar a todo gas hasta la línea de meta”, reconoció el hombre que lleva la camiseta roja antes de afirmar que “por lo que hemos visto, todavía hay algunas fuerzas y se puede esperar una gran batalla en los próximos días”.

Y tendrá que ser este jueves, porque las jornadas de viernes y sábado no son tan complicadas y no se prestan para sacar grandes diferencias. Este jueves quedarían prácticamente definidos el título y el podio de una vuelta en la que Colombia ha sido protagonista de comienzo a fin.

