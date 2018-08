Nairo sobre el pinchazo: "lo importante es que no hemos perdido tiempo"

Redacción deportes

Nairo Quintana se ha visto en buen forma en lo que va de la Vuelta a España. Es el líder del equipo Movistar y todos están trabajando para él, sin embargo, en la jornada de este viernes él estuvo al servicio de Alejandro Valverde, quien buscó el triunfo de la jornada. Nairo tuvo un día más complicado de lo esperado, pues sufrió un pinchazo que no lo afectó en el tiempo de carrera gracias a la rápida reacción de su compañero de equipo, el ecuatoriano Richard Carapaz.

(Puede leer: Helicóptero tumbó a varios ciclistas en la Vuelta a España).

"He tenido un pinchazo pero el equipo estuvo muy bien, muy atento. Richard me esperó, me dio su bici y llegamos sin problema junto con Alejandro", comentó el boyacense al cruzar la meta. Eso sí, se mostró triste porque Valverde no alcanzó a Tony Gallopín, ganador de la jornada. "Ha sido una pena que se escapase la victoria de etapa que queríamos lograr con Alejandro; venía intentando cerrar las diferencias en ese grupo de contraataque, buscando que se juntase para llegar al sprint. Lo importante de todo es que no hemos perdido tiempo".

(Lea aquí: Tony Gallopin ganó la séptima etapa de la Vuelta a España)

Este sábado será otra etapa, en teoría, tranquila, con un recorrido en su mayría con terreno plano, en el que se espera un final al embalaje. Eso sí, el domingo regresará la montaña y por eso Nairo sabe que hay que estar preparado para lo que venga. "Hay que librar en la etapa de mañana y ya el domingo es otro día diferente, un día que nos favorece a nosotros. Estoy bastante bien. Los primeros días estuve un poco fastidiado por el calor pero ahora me encuentro bastante a gusto”, finalizó.