Nelson Soto, el mejor colombiano en la décima etapa de la Vuelta a España

Redacción deportes

Esta Vuelta a España ha traído a un nuevo colombiano a lo mejor de la elite del deporte pedal. El atlanticense Nelson Soto, quien corre para el Caja Rural, comenzó a figurar en los grandes escenarios de Europa. El velocista cruzó cuarto la línea de meta este martes en la décima etapa de la competencia que lidera el británico Simon Yates.

Soto, de 24 años, buscó la victoria de etapa en un día que tuvo un trazado plano propicio para los embaladores. Por eso, su equipo el Caja Rural le hizo el camino indicado y lo llevó para que buscara la victoria, que al final fue para el italiano Elia Viviani, del Quick-Step. (Lea aquí: Nairo Quintana: "A pesar del pinchazo, hemos estado bien")

Soto cruzó detrás del ganador, del eslovaco Peter Sagan y del italiano Giacomo Nizzolo. Todos hombres fuertes de la velocidad.

“Es una gran satisfacción llegar cuarto, al lado de grandes corredores. Sin duda el resultado me deja muy contento. En los anteriores días no pude figurar. Tengo que confiar en mi equipo porque ellos me trajeron arropado hasta los últimos metros”, afirmó Soto.

Al final a Soto le preguntaron si era verdad que Ribogerto Urán fue a buscarlo para preguntarle “¿usted es el costeño berraco?”, a lo que Nelson contestó “sí, eso dicen”. El cuarto lugar que obtuvo en el décimo día de competencia lo quiso dedicar a su familia y entorno más cercano, al igual que afirmó estar muy orgulloso de empezar a representar al país al lado de los grandes corredores que tiene Colombia en el World Tour.

Otro escarabajo que se sumó a las felicitaciones para Soto fue el propio Nairo Quintana. “Nosotros llevamos aquí ocho años y nos sigue costando lograr triunfos. Hay que hacer la escuela para comenzar a ganar y él está en eso”, apuntó el boyacense. (Le puede interesar: Tres colombianos, con las esperanzas vivas para el título de La Vuelta a España)

Soto, quien nació en el municipio de Soledad se formó en el Coldeportes Zenú Café Sello Rojo, equipo que dirige Carlos Mario Jaramillo, quien es a la vez el seleccionador del equipo colombiano de ciclismo y quien tuvo mucho que ver para que Soto terminará compitiendo desde este 2018 en el Caja Rural.

A sus 24 años cuenta con un palmarés de dos victorias de etapa: una en la Vuelta de la Juventud en 2016 y otra en la Vuelta a la Comunidad de Madrid este año. Al igual que dos preseas doradas, una en el Panamericano de Ruta, en 2017, que se realizó en República Dominicana y otra en la prueba de ruta en los Centroamericanos y del Caribe que se realizaron este año en Barranquilla.