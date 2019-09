Otra para Colombia: Sergio Higuita ganó la etapa 18 de La Vuelta España

Redacción deportes

Celebra Colombia. Sergio Higuita, pedalista antioqueño de 22 años, en su estreno en las grandes vueltas, se adjudicó la etapa 18 de La Vuelta a España luego del trazado de alta montaña de 177.5 kilómetros entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra.

El hombre del Education First atacó desde la fuga y corrió 50 kilómetros por su cuenta en soledad para cruzar la meta con 15 segundos de ventaja sobre el líder, Primoz Roglic, quien no da muestras de fragilidades. Alejandro Valverde y Rafael Majka acabaron con el mismo tiempo del esloveno.

Este fue el triunfo de etapa 34 para Colombia en su historial en La Vuelta a España: Santiago Botero, Félix Cárdenas y Pacho Rodríguez con tres victorias, los más ganadores. Les siguen Nairo Quintana, Esteban Chaves, Miguel Ángel López, Fabio Parra, Lucho Herrera y Oliverio Rincón con dos triunfos de jornada. Higuita, a sus 22 años y un mes de vida, es el colombiano más joven en ganar una jornada en alguna de las tres grandes vueltas del ciclismo.

Miguel Ángel López llegó a 17 segundos de Higuita y recuperó la camiseta blanca que lo acredita como el mejor joven de la carrera y es cuarto a 4:17 de Roglic. Nairo Quintana, quien pagó la factura de su esfuerzo del día de ayer, llegó a 1:16, pero se mantiene en el podio en la clasificación a 3:31.

"Hoy amanecí con buenas piernas. Ayer fue un día difícil para mí con los vientos. Me lancé, me arriesgué en la fuga y fue una motivación muy grande conseguir esta victoria porque ha sido una vuelta muy difícil para el equipo. Había mucha afición colombiana y eso me impulsó para seguir adelante", dijo Higuita al término de la fracción.

El barrio Castilla de Medellín, donde es oriundo Higuita, está de fiesta.

