Pinot ganó en Covadonga, Miguel Ángel López terminó segundo

El ciclista francés Thibaut Pinot ganó la etapa 15 de la Vuelta a España en Lagos de Covadonga. Sorprendió a todos en el ascenso y logró una mítica victoria. El colombiano Miguel Ángel López fue segundo a 26 segundos y le sacó ventaja a los favoritos. Nairo Quintana, quien había dicho que buscaría el triunfo, no pudo ante el duro ritmo que impusieron sus rivales. Rigoberto Urán fue el gran perdjudicado cediendo más de un minuto. Este lunes habrá descanso y el martes etapa contra el reloj.

Faltando 7 kilómetros el que primero atacó fue Miguel Ángel López, quien logró desmoronar el grupo de los favoritos. Nairo Quintana pudo responder a este ataque de su compatriota, pero el que no logró hacerlo fue el antioqueño Rigoberto Urán, quien comenzó a ceder tiempo. Este fue sólo un arranconazo estratégico por parte de López, sin embargo, no le salió del todo bien, pues una vez lo alcanzaron, el contraataque fue más fuerte.

A falta de seis kilómetros , Thibaut Pinot se lanzó al ataque y le permitieron abrir distancia. A él lo siguió el británico Simon Yates, mientras que López y Nairo prefirieron seguir a su ritmo, esperando gastar más adelante. Claro que a falta de cinco kilómetros, cuando llegó un pequeño descenso, cogieron a Yates, aunque la diferencia que marcaba Pinot seguía aumentando.

La neblina fue un elemento que le dio dramatismo a la dura jornada. Ataques, contrataques, cansancio. Las piernas no le respondían a algunos. La subida se hacía eterna. A falta de 3 kilómetros, otro pequeño descenso en el que Miguel Ángel López tomó la iniciativa y puso un ritmo más fuerte, lo que le permitió irse en solitario a buscar al líder de la jornada.

En un tercer grupo, Yates, Nairo y Valverde no se hicieron daño, ante el enfado del líder inglés, quien exigía a sus rivales trabajar para cazar a López, pedido al que le hicieron caso omiso.

Nairo Quintana, favorito al triunfo de la jornada y quien había avisado que este era una ascenso mejor para él, no se vio fuerte, sus piernas no les respondieron, pero lo bueno es que a pesar de no tener el mejor día, la posibilidad de triunfo está latente. Cede 33 segundos ante Yates y aún queda una semana de competencia, en la que es cierto que habrá una crono que no le favorece, sin embargo, también habrá tres jornadas más con llegada en ascenso, en la que podrá marcar diferencias.

Lo de Miguel Ángel López es excepcional, está a 43 segundos de la punta y en la jornada del martes en contrarreloj tiene posibilidad de hacer un buen registro, pues ha tenido una gran evolución en este tipo de pruebas. Luego, en la montaña que resta, también podría sacar provecho.

Rigoberto Urán sufrió, con la verraquera que le caracteriza intentó seguir el ritmo de punta, pero no lo logró. Al final de la jornada cedió muchos segundos y ya está a 2 minutos y 27 segundos del líder. En la jornada contrarreloj podría acortar algo las diferencias.

Este martes habrá descanso y el martes se reanudará La Vuelta con una jornada de 32 kilómetros contrarreloj desde Santillana del mar y Torrelavega.