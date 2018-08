Quintana: "El ritmo de carrera fue alto, pero nos defendimos sin problema"

Redacción deportes

Este miércoles después de la quinta etapa de la Vuelta a España, la carrera cambió de líder, el francés Rudy Molard le arrebató la camiseta roja al polaco Michal Kwiatkowski. El mejor colombiano en la general sigue siendo Nairo Quintana, quien es noveno a un minuto y 14 segundos del hombre del Groupama.

El boyacense se mostró positivo tras cinco días de competencia en los que no ha sido gran protagonista porque la montaña aún no se ha hecho sentir. La única llegada en alto fue en la tercera etapa que no mostró mayores ataques, salvo una escapada de un par de metros que le sirvieron a Miguel Ángel López para arañar segundos que le sirvieron en la general. De resto, ha sido han sido días con trazados llanos en los que ningún escarabajo ha tenido problemas. (Lea aquí: Rudy Molard es el nuevo líder de La Vuelta a España)

“El ritmo fue bastante alto por parte del Lotto (NL Jumbo) un poco inesperado, pero supimos defendernos”, afirmó Quintana, quien tuvo a uno de sus compañeros de fila como protagonista de la etapa, al costarricense Andrey Amador.

“Fue una salida muy agresiva, en la que metimos por delante a Andrey por lo que pudiera pasar y nos mantuvimos a la expectativa atrás. Amador viene en una gran condición y está haciéndolo muy bien; esperemos tenerlo a tope en lo que queda de carrera”, aseguró. (Le puede interesar: Las luchas de “Supermán” en la Vuelta)

El corredor colombiano, quien ganó esta competencia en 2016, espera comenzar a ser protagonista a partir del domingo que la carrera tendrá su primera gran jornada de montaña. Será un recorrido de 200.8 kilómetros en los que habrá premios de tercera, segunda y primera categoría, además de una llegada de categoría especial al final de la etapa. Perfecta para quienes aspiran a la camiseta roja de líder.

Pero por ahora para llegar bien al domingo Nairo deberá superar varios días llanos en los que una escapada o un corte puede terminar dañando las cosas para el futuro. Este jueves la carrera tendrá 155.7 kilómetros entre las poblaciones de Huercal-Overa y San Javier. Un día también de terreno llano en el que se espera una llegada para los embaladores.