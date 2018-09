Quintana: "López y Yates estuvieron mejor que yo este sábado"

Redacción deportes

El ciclista boyacense Nairo Quintana sigue siendo el mejor colombiano en la Vuelta a España 2018. En la jornada de este sábado cedió tiempo ante el líder Simon Yates, sin embargo, se mostró tranquilo por el resultado obtenido y destacó que este tipo de subidas cortas no le favorecen tanto y si lo son los ascensos extensos como el de este domingo en Lagos de Covadonga. “Mañana es otro tipo de subida y yo creo que me irá mejor”, destacó.

Su máximo rival es el británico Simon Yates, de quien comentó que “ha demostrado lo que tiene, ganó unos segundos a su favor y ahora debemos utilizar nuestras estrategias, tenemos también a Alejando (Valverde) en los puestos de adelante, así que hay que planificar bien lo que viene”, dijo, mientras estaba en rodillo soltando las piernas después de una exigente jornada.

Respecto a por qué no cuajó el ataque que lanzó en los últimos metros y en el que sacó una buena ventaja junto al colombiano Miguel Ángel López, afirmó que “López no se atrevía a hacerme un relevo porque no sabía si iba a pegar un tiro al aire o favorable. Creo que lo ha hecho muy bien y me sacó una buena ventaja”.

Finalmente, sobre lo que viene, dejó claro que “vamos a esperar, hemos visto que Simon estaba más fuerte y ya mañana miraremos cómo estamos y qué estrategia hacemos. Espero terminar la etapa mañana con alegría, esperamos que sea una etapa favorable para mí”.