Rigoberto Urán: “Fue un día de mucho calor, pero lo sorteamos bien”

En los últimos kilómetros, cuando los lanzadores empezaron con su trabajo, se le pudo ver intentando, de manera afanada, meterse entre la punta del grupo que, cuando hay llegada en plano, se aprieta tanto que un falso movimiento puede mandar a muchos contra el suelo. Rigoberto Urán sabe ese riesgo, pero también es consciente de que la mejor forma de estar protegido es yendo adelante, donde el peligro disminuye, donde es más sencillo terminar una etapa llana.

Por eso el antioqueño no solo estuvo en punta, sino que pedaleó de manera vehemente para tratar de llegar en el mejor puesto posible. Y así lo hizo, pues se ubicó en la casilla 11 con el mismo tiempo de Alejandro Valverde, ganador de la octava etapa. Incluso se pudo ver su casco rosado detrás del tren del equipo Lotto, el que puso el paso para empezar a fragmentar el lote.

“Fue un día duro por el calor. Si bien te afecta también lo hace con los demás, por eso fue importante llegar adelante”, dijo Urán, líder de filas del Education First mientras hacía rodillo ya que después del esfuerzo siempre es necesario soltar las piernas para que no se endurezcan después, sobre todo teniendo en cuenta el trayecto de este domingo, día con premio fuera de categoría y con una altimetría similar a un electrocardiograma.

“Es la alta montaña y hay que estar adelante, ser inteligente para poder cumplir e ir viendo cómo se desarrolla todo”, añadió el antioqueño, quien por ahora marcha en la casilla 14 a 1:29 del francés Rudy Molard. “Me siento bien, creo que por ahora vamos regulando fuerzas y aguantando de la mejor manera. El domingo puede ser un día de sorpresas”, concluyó.

"Our leader is in a good moment. We have confidence in all the team. Everyone's roles are clearly defined and adapted to their strengths." - DS @GarateJuanma with eight #LaVuelta18 stages down and a big day for the general classification looming. pic.twitter.com/TDwscENjKM