Roglic es más fuerte en la montaña: amplió su ventaja sobre Supermán y Nairo en La Vuelta

Redacción deportes

El esloveno del equipo Jumbo estuvo muy fuerte en la etapa 15, que llegó al Santuario del Acebo, y a una semana de carrera parece no tener rival por el título de la última grande de la temporada.

Primoz Roglic tiene más de media Vuelta a España en el bolsillo. El esloveno está a una semana del título de la última grande de la temporada. Si nada extraordinario ocurre, como una caída o algún problema de salud, el líder del equipo Jumbo ya será el campeón de esta competencia. Este domingo, en la etapa 15, que llegó al Santuario del Acebo, a un ascenso de primera categoría, fue el más fuerte entre los favoritos en la montaña. El único que lo atacó fue Alejandro Valverde y él le logró mantener el paso hasta la meta. Los colombianos Miguel Ángel López y Nairo Quintana cedieron tiempo. El primero perdió 43 segundos, el del Movistar cedió 1' 36''. El ganador de la jornada fue el estadounidense Sepp Kuss, del Jumbo.

La jornada pintaba como para los colombianos, pues el recorrido era de 154 kilómetros y había cuatro ascensos de primera categoría, una llegada dura pero ideal para las piernas de los escarabajos, sin embargo, ni Miguel Ángel “Superman” López ni Nairo Quintana pudieron estar al nivel de los favoritos.

En los tres primeros ascensos, el lote de los líderes estuvo compacto, no hubo ataques y prefirieron guardar todo para el final. Ya en el último puerto, al Santuario del Acebo, el único que intentó atacar al líder Primoz Roglic fue Alejandro Valverde, no obstante, no fue certero porque el esloveno pudo responder y siguió junto a él hasta la meta. Ahí los que se quedaron atrás fueron los colombianos y el tercero en la general, el esloveno Pogacar.

El que más sufrió fue Nairo Quintana, que tampoco pudo seguir el rítmo de López y Pogacar, que sacaron diferencia en un intento por no perder tanto tiempo. Ahora el objetivo de Supermán parece ser el tercer lugar del podio, en una lucha que tendrá con Pogacar.

Supermán es cuarto en la general a 3’59’’ del líder, mientras que Pogacar es tercero a 3’42’’. En el segundo lugar está Valverde a 2’25’’.

Este lunes nuevamente habrá montaña. Será una jornada de 144 kilómetros con dos puertos de primera categoría y una llegada al alto de la Cubilla, un puerto fuera de categoría.

