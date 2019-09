Roglic: "Espero ataques desde el inicio, pero voy a estar listo"

Redacción deportes

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), líder de la Vuelta 2019, espera para este domingo, en la primera de las dos etapas seguidas asturianas de alta montaña, "ataques desde el principio" de sus rivales y "una carrera súper rápida".



"Probablemente habrá ataques desde el inicio y una carrera súper rápida en la que el equipo y yo tendremos que estar listos para contrarrestar a los rivales", dijo, desvelando que "no" conoce los puertos de los próximos días.



"No conozco los puertos. He visto los perfiles y me han comentado que el puerto de mañana (el del Acebo) es una subida dura y difícil y que La Cubilla (adonde se llegará el lunes) es el Galibier asturiano. Intentaré afrontar las dos etapas de la mejor manera posible", apuntó.



Respecto a la etapa de este sábado, explicó que no le afectó, aunque sí le detuvo. "No me vi involucrado en ella y no llegue a caer, aunque sí llegue a sacar el pedal", desveló, asumiendo que "son cosas que ocurren y que sabemos que pueden ocurrir".



"Hay corredores que aprovechan el día de los 'sprinters' para tomar riesgos y los de la general tenemos que intentar estar al margen. Al final se va a muchísima velocidad y los corredores de la general lo que tenemos que haces es mantenernos concentrados e intentar minimizar los riesgos", resumió.

Este domingo la etapa 15 de la Vuelta entre Tineo y el temible alto del Acebo, de primera categoría, al que llegarán los ciclistas tras superar otras tres dificultades montañosas también de primera categoría. Se espera que los colombianos busquen descontar tiempo.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.