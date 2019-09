Sam Bennett ganó la etapa 14 de la Vuelta a España que terminó con caída

Redacción deportes

No hay días de transición. Este sábado, en la etapa 14 de la Vuelta a España 2019, el corredor irlandés Sam Bennett se impuso en un día que estaba diseñado para la disputa en el embalaje, pero por una caída en el grueso del grupo en el útlimo kilómetro y por una llegada que tuvo un largo repecho, no hubo protagonismo de los embaladores. En la general no hubo ningún cambio.

Bennet se impuso en un sprint de tres corredores al argentino Max Richeze (Deceunink-Quick Step), que fue segundo, y al belga Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), en una accidentada llegada marcada por una masiva caída a un kilómetro de meta.

En la montonera se vio implicado el líder de la carrera Primoz Roglic, que mantuvo el maillot rojo al encontrarse ya en la zona de protección dentro de los tres últimos kilómetros de la etapa. Nairo Quintana y Miguel Ángel López supieron sortear la caída y no sufrieron ningún inconveniente.

El esloveno mantiene su ventaja de 2:25 sobre Alejandro Valverde (Movistar) y de 3:01 sobre su compatriota Tadej Pogacar.

El colombiano Miguel Ángel López es cuarto a 3:18 y Nairo Quintana es quinto a 3:33.

Este domingo la etapa 15 de la Vuelta entre Tineo y el temible alto del Acebo, de primera categoría, al que llegarán los ciclistas tras superar otras tres dificultades montañosas también de primera categoría. Se espera que los colombianos busquen descontar tiempo.

