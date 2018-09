Simon Yates ganó la etapa 14 de La Vuelta y asumió el liderato. Nairo perdió tiempo

El ciclista británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ganó este sábado la etapa 14 de la Vuelta a España entre Cistierna y el alto Les Praeres, recuperando de paso la camiseta roja de líder que había perdido el jueves pasado. Yates se impuso en solitario en la meta por delante del colombiano Miguel Ángel López (Astana) y del español Alejandro Valverde (Movistar).

El británico arrancó a 600 metros de la inédita meta del alto Les Praeres dejando atrás a un pequeño, pero selecto grupo de favoritos en unas duras rampas del 20%. Antes de eso, los colombianos Nairo Quintana y Miguel Ángel López tuvieron un ataque que sacó una amplia diferencia ante sus rivales, sin emabrgo, no se pusieron de acuerdo y en los metros finales Yates los pasó y se terminó quedando con la victoria y la bonificación.

La victoria permite a Yates recuperar el liderato de la ronda española por delante de los ciclistas del Movistar Alejandro Valverde y Nairo Quintana, segundo y tercero, a 20 y 25 segundos respectivamente del británico.

Yates vuelve a enfundarse la camiseta colorada antes de afrontar el domingo la 15ª etapa que cierra el duro tríptico montañoso iniciado con la etapa del viernes. Este domingo, los ciclistas recorrerán 178,2 km entre Ribera de Arriba y los lagos de Covadonga con un puerto de 3ª categoría, dos de primera y uno de categoría especial, donde está situada la meta.

El colombiano más afectado de la jornada, entre los favoritos, fue Rigoberto Urán, quien no pudo mantener el ritmo de los primeros y terminó cediendo terreno. El paisa nunca ha sido fuerte para estas llegadas explosivas y su fuerte está en las jornadas en las que el ascenso es largo e inclinado. Este domingo seguramente las cosas serán diferentes, sobretdo porque será la última oportunidad de marcar diferencias antes de la crono del martes.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA

1. Simon Yates 4:19:27

2. Miguel Ángel López +2

3. Alejandro Valverde +2

4. Tibauth Pinot +5

5. Nairo Quintana +7

8. Rigoberto Urán +27.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Simon Yates 59:11:18

2. Alejandro Valverde +20

3. Nairo Quintana +25

4. Miguel Ángel López +47

5. Stephen Kruijswijk +1:23

6. Rigoberto Urán + 1:28

