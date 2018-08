Tony Gallopin ganó la séptima etapa de la Vuelta a España

Redacción deportes

El ciclista francés Tony Gallopin fue el vencedor en la séptima jornada de la Vuelta a España que se disputó este viernes entre Puerto Lumbreras y Pozo Alcón, al finiquitar un ataque en los últimos kilómetros llanos. A pesar de que se esperaba que no ocurrieran muchas cosas, fue una jornada de mucha tensión por un dificil tramo angosto con mucha arena y vías en mal estado. Algunas caídas se vieron, sin mayores consecuencias.

Gallopin superó en la meta en cinco segundos a un primer grupo en el que figuraba el propio Molard (Groupama-FDJ) y la mayor parte de los grandes nombres de la carrera, con la notable excepción del polaco Michal Kwiatkowski (Sky), que sufrió una caída y quedó ligeramente distanciado en los últimos kilómetros.

(Puede leer: Helicóptero tumbó a varios ciclistas en la Vuelta a España).

En un final de carrera que se asemejó a una clásica, Gallopin respondió al ataque del español Jesús Herrada y resistió la reacción de sus perseguidores, entre los que el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) fue segundo de la etapa y Valverde tercero.

"Tenía un plan: si tenía posibilidades quería intentar atacar. Encontré el mejor momento para hacerlo, estoy feliz", celebró Gallopin en declaraciones a la televisión española Teledeporte.

Este triunfo alivia el balance de la temporada de 'Gallo', que no ganaba una etapa desde febrero y que en el Tour de Francia abandonó en julio. Es su segundo triunfo de etapa en una gran ronda, después de una en el Tour de Francia de 2014.

"Es un sueño para cualquier corredor ganar en una gran ronda, sobre todo tras una temporada como la actual, con tanta mala suerte. Me he caído mucho, he estado enfermo... Tras mi abandono en el tour el plan venir a la Vuelta. Y he ganado una etapa, así que el plan era bueno", sonrió.

El mejor colombiano del día fue Rigoberto Urán, quien logró cruzar la meta en la sexta casilla a cinco segundo de Gallopin, sin embargo, Nairo Quintana y Miguel Ángel López también llegaron con el mismo grupo y siguen en la pelea por la general de la tercera grande de la temporada. Nairo sufrió un pinchazo, sin embargo, el ecuatoriano Richard Carapaz le cedió su bicicleta para que su líder terminara sin problemas. El damnificado del día fue el polaco Michał Kwiatkowski, quien cedió 20 segundos ante el lote de favoritos.

El líder de la carrera sigue siendo Rudy Molard. El mejor colombiano es Nairo Quintana en la octava casilla a 1' 14''. Este sábado se disputará la octava jornada entre Linares y Almadén, con un recorrido de 195 kilómetros en su mayoría planos.

COLOMBIANOS EN LA GENERAL

8. Nairo Quintana 1' 14''

12. Miguel Ángel López 1' 27''

14. Rigoberto Urán 1' 29''

32. Sergio Luis Henao 9' 57''

49. Winner Anacona 15' 20''

125. Jhonatan Restrepo 51' 39''

172. Nelson Soto 1H 14' 40''