Vuelta a España 2018: Se perdió otra batalla, todavía no la guerra

El Espectador

Muy duras han resultado las jornadas montañosas en la Vuelta a España. Y los ciclistas colombianos no han sido los más beneficiados.

Ayer, en la etapa 17, ganada por el canadiense Michael Woods, los escarabajos volvieron a perder tiempo y están cada vez más lejos del podio. Miguel Ángel López fue el mejor de los nuestros y cedió apenas un par de segundos con respecto al australiano Simon Yates, que sigue fuerte en el liderato. El boyacense, jefe de filas del equipo Astana, es cuarto en la general, a un minuto y 36 segundos de la camiseta roja.

Nairo Quintana y Rigoberto Urán sucumbieron en el último ascenso de la fracción y perdieron un minuto más con los otros favoritos, por lo que quedaron sexto y octavo en la clasificación, a 2:11 y 4:36, respectivamente.

Quintana, campeón de la ronda ibérica en 2016 y del Giro de Italia en 2014, señaló al final de la etapa que “el objetivo era y es ganar la carrera para Movistar, bien con Alejandro (Valverde) o bien conmigo. Él estuvo fuerte y vamos a respaldarlo”.

Nairo destacó el trabajo de su compañero, que es segundo en la general, apenas a 25 segundos de Yates.

“Este equipo siempre ha funcionado así. La carrera es la que dicta el liderazgo en caso de haber más de un líder y lo que importa es que el equipo sea el ganador. Seguiremos trabajando como el gran grupo que somos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días”, explicó.

El colombiano reconoció que “se ha cedido tiempo y la verdad es que no tenía más fuerza. No vamos a decir mentiras de que estoy enfermo, porque es lo que es. Siento que estoy bien, pero no había más fuerza. Se ha ido rápido todo el día y desde el principio de la última subida me ha costado coger el paso. Me han soltado al final y he ido manteniendo, manteniendo”.

Finalmente, Nairo agregó que “lo bueno es que Alejandro ha llegado adelante, ha quitado tiempo a Yates. Por mi parte, tengo que seguir ahí para lo que pueda jugar como estrategia del equipo”.

Rigoberto también reconoció que los rivales están muy fuertes, pero no descartó atacar viernes o sábado, en las dos últimas fracciones montañosas, ya que este jueves la etapa será llana. “Vamos a ver. Uno nunca sabe. Habrá que probar las piernas e intentar algo, vamos a seguir luchando”.

Por ahora quien mejor se ve es Miguel Ángel López, que está a 14 segundos del tercer lugar del podio, ahora en manos del español Enric Mas, quien además es líder de los jóvenes, clasificación que Supermán también quiere ganar.