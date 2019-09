Vuelta a España: Nairo da la pelea y se mete segundo en la general

Redacción deportes

A pesar del virus que afecta su salud, el colombiano Nairo Quintana sigue dando pelea en la Vuelta a España. Este miércoles, en una brillante actuación, se metió en una larga fuga y le sacó cinco minutos a los candidatos al título, con lo que ascendió al segundo puesto de la general.

El boyacense, campeón de la ronda ibérica en 2016, está ahora a dos minutos y 24 segundos de líder, el esloveno Primoz Roglic. El español Alejandro Valverde es tercero, a 2:48, Tadej Pogacar cuarto, a 3:42 y el colombiano Miguel Ángel López quinto, a 3:59.

El ganador del día fue Philippe Gilbert, quien ya había conseguido un triunfo en esta Vuelta. El belga, al igual que Quintana, Juan Sebastián Molano y Esteban Chaves, estaba el un grupo de 47 pedalistas que armó una fuga apenas iniciada a jornada de 219 kilómetros. Al final ese lote, que alcanzó a tener siete minutos de ventaja, se redujo a 27 pedalistas y allí Gilbert hizo valer su experiencia en finales rápidos.

Era una jornada en la que no se esperaban grandes novedades pero los equipos Movistar y Quick Step movieron la carrera y aprovecharon la pasividad del Jumbo, el Astana y el UAE, además del alto promedio de velocidad con el que se corrió y los fuertes vientos que complicaron la persecución.

“Ha sido una etapa maravillosa. El equipo me ha ayudado y hemos sacado una buena diferencia. La estrategia estuvo muy bien y me siento muy contento. Hoy he sufrido un poco, pero ojalá la salud siga mejorando. Estamos en la pelea y vamos a darlo todo. Cuando uno de cansa de las piernas, pedalea con el corazón”, aseguró Nairo al final de la fracción.

Roglic, por su parte, explicó que "no me he asustado en ningún momento. He mantenido la calma porque no era yo solo el perjudicado con la escapada, todos queríamos llegar lo más rápido posible. Lo que he hecho ha sido rodar a todo gas hasta la línea de meta", antes de afirmar que "se puede esperar una gran batalla en los próximos días".

Este jueves se disputará la decimaoctava etapa, un recorrido de 177 kilómetros con cuatro premios de montaña de primera categoría, el último de ellos a 20 kilómetros de la meta, en Becerril de la cierra.

