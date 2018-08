Wilco Kelderman, el gran perjudicado en la sexta etapa de la Vuelta

Redacción deportes

Wilco Kelderman, pedalista del equipo Sunweb, fue el más perjudicado de la sexta etapa de la Vuelta a España. Una avería en su rueda trasera le hizo perder 1:44 minutos con respecto a los favoritos de la competencia. Un día difícil de afrontar para el pedalista holandés, quien descendió 11 puestos en la clasificación general, que aún es dominada por el francés Rudy Molard. Entre los perdedores del día también estuvieron Rafal Majka y Thibaut Pinot.

"Ha sido una etapa muy agitada debido al viento. Al paso por un pueblo se produjo una caída, logré frenar, pero lamentablemente Mike Teunissen se cayó. Continué rodando pero mi rueda trasera me estaba frenando. Después del cambio de bicicleta ya había perdido un minuto", explicó Kelderman tras finalizar en la posición 66, junto a un grupo de 33 ciclistas.

Fue un día en el que las ilusiones del holandés, cuarto en esta competencia en 2014, se fueron al piso. Pierde 1:59 con Simon Yates, 1:36 con Nairo Quintana, 1:23 con Miguel Ángel López, 1:22 con Fabio Aru y 1:21 con Rigoberto Urán, quienes son los favoritos para quedarse con el título de la carrera y que en los últimos días no han perdido el paso.

El equipo intentó ayudar al holandés, lo arropó y trabajó para intentar regresarlo al grupo de los líderes, pero fue imposible. El minuto perdido se convirtió en un espacio imposible de recortar. "Todos hicieron un trabajo increíble pero, por supuesto, estoy muy decepcionado. Afortunadamente no me caí y todavía tengo buenas piernas. La Vuelta aún no ha terminado, así que veremos qué sucede en los próximos días", destacó el holandés.

A pesar del mal día y de tener todo en contra, Kelderman no se rinde, mantiene el anhelo de pelear por la camiseta roja, de disputar con los mejores por un título que anhela. El tiempo perdido en la sexta etapa no lo desanima y mantiene los buenos pensamientos, repitiendo que aún quedan muchas batallas por librar, no por nada dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Así se mantiene el holandés.