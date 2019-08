Ya no danzan en las calles

Como es característico, China obra con la prudencia y la precisión que le confiere su experiencia en el manejo de problemas de toda índole y grado de dificultad. Si bien es cierto que, en las proporciones chinas, el problema de Hong Kong puede resultar pequeño, no deja de tener alto valor simbólico, por lo cual pondrá en juego en el caso toda su capacidad de reflexión, acción y previsión; no solo porque el mundo entero esté pendiente de sus acciones, o sus reacciones, sino porque el precedente debe traer consecuencias tanto hacia afuera, como en el interior.

La resistencia ciudadana pretende representar ahora en Hong Kong valores de una visión del mundo, del estado y de la política, marcados por la experiencia de casi dos siglos de influencia directa del pensamiento occidental, exacerbados por el apremio del fin de la transición. Ahora ya no danzan en las calles. Sube la tensión. El gobierno local no se va, y la razón de su confianza es fácil de identificar: ahí está su apoyo, en todo sentido, apenas en las afueras de la ciudad.

Expresar desacuerdo respecto de un proyecto de ley sometido a consideración del Parlamento y exigir su revocatoria, es apenas normal. Desconfiar del gobierno, también. Así es la vida política. Pero, bloquear la ciudad, irrumpir de manera violenta en el recinto parlamentario y causar destrucción, aislar el aeropuerto y manifestarse de manera brutal, con el combustible de un discurso anti chino, es cosa de otra dimensión. Además reviste importancia, no solo por el hecho de que sienta un precedente, sino porque es expresión de un discurso de resistencia y desafío que debe provocar una reacción china, bajo la mirada de todos los actores de la vida internacional.

Entonces se puso en evidencia la aparente cercanía, y correspondiente afinidad, entre la Jefe Ejecutiva Carrie Lam, y el gobierno de Pekín. Al mismo tiempo, por la reacción popular, se pusieron en evidencia la prevención y la capacidad de resistencia de algunos sectores frente a cualquier movimiento que, para ellos, pueda significar desvío del contenido y el espíritu del acuerdo de 1997. Todo con un particular recelo ante la perspectiva del predominio político de la República Popular en el futuro de la ciudad.

Para la época, el liderazgo chino era ejercido por el extraordinario Deng Xiao Ping. Según la mitología británica, en un encuentro de la Primera Ministra Thatcher con Deng, ella habría propuesto que el status de Hong Kong siguiera siendo el mismo de la cesión original. La respuesta fue contundente: la República Popular no estaba dispuesta a reiterar el error de la Dinastía que había enterado ese pedazo de tierra china. Cuando las cosas se calentaron, Deng habría llegado a decir que él, fácilmente, se podría tomar el territorio en cuestión de horas. Thatcher habría respondido que ella nada podría hacer en ese evento, pero el mundo advertiría el talante de la China que iniciaba una etapa de transformación.

Para viajeros universales del Siglo XX, como la cosmopolita griega Rena Sotiriadou, Hong Kong llegó a representar la ciudad más apasionante del mundo. Allí, los chinos eran protagonistas de la vida cotidiana de un centro de poder económico organizado por los británicos. A esas alturas de la historia ya no se notaba que el dominio del sitio fue un premio de consolación de su arremetida contra un imperio oriental que trataron de someter por todos los medios, incluyendo el de contaminar a su pueblo con estupefacientes. Acción traficante, como política de Estado, a la que se vino a dar el elegante nombre de “Guerra del Opio”.

