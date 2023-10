3 razones por las que el cine es mi espacio seguro (safe space)

Juan Camilo Hernández, Zona Z Foto: Zona Z

Soy una persona con déficit de atención. Me pierdo en las conversaciones, en las labores, de las personas hasta de mí mismo, como un constante ausente. A veces siento que me veo como el perrito de UP cuando pasa una ardilla. Puede causar gracia pero les prometo que es un martirio. No lo recomendaría a amigos y familiares, pésimo servicio, 1/10.

1. En el cine practico el zen, estar aquí y ahora.

Desde niño, encontré un lugar que mantiene mi atención afilada segundo a segundo, hasta que vuelvan a prender las luces. Un lugar donde no hay teléfono, ruido o problema en mi vida que importe. Ese lugar es el cine, mi ‘safe space’. Y por eso lo amo, por recordarme que sí puedo estar presente.

Con honestidad, me cuesta entender porqué la gente prefiere el streaming sobre ir a cine. Claro, las boletas a 40mil y cada combo de comida a 20mil puede ser una excelente razón. Porque hoy en día ir a cine puede ser una decisión financiera difícil de recuperarse. Pero, aún así, la experiencia de ir a una función no la cambio por nada.

2. El cine es un encuentro de comunión entre desconocidos.

Es un colectivo de extraños que en sincronía les dieron pausa a sus vidas y decidieron, de forma indirecta, compartir un espacio y sentarse todos juntos a ver una pantalla por mínimo 80 minutos. Para mí eso es el cine. Una experiencia colectiva con un montón de desconocidos.

El público es lo más infravalorado al ir a cine. Fácil, te pueden mejorar la película o arruinarla por completo. ¿Arruinarla? Pues, ya tienes la respuesta en tu cabeza. Por como hablan, sacan el celular (bájenle el brillo al menos, insensibles), se mueven entre filas, comen, etc. ¿Mejorarla? Nada como contagiarse por la conexión del espectador (guiño, guiño).

Hay dos escenas específicas que guardo con mucho amor y son opuestas en sí mismas. Una, en ‘Avengers: Endgame’, al momento de que se abrieron los portales y mi función de medianoche gritó como estadio de fútbol. Perdón, Scorsese, te fallé. Por otro lado, en ‘Everything, everywhere, all at once’, cuando se quedó toda la sala en silencio mientras dos rocas hablaban sin sonido alguno. Estruendo y calma. Expresión e introspección.

3. El cine me transformó

A partir de este amor fue que cree @NovelaGrafica. Mis redes en las que hablo de cine y televisión todos los días desde noviembre de 2017. Comencé como un producto netamente periodístico y con el tiempo se transformó en mi persona en sí. Yo soy Novela Gráfica y soy a lo que llaman un: creador de contenido. Por favor, no se dejen llevar por el nombre y eviten pensar que solo veo contenidos relacionados a superhéroes. El usuario estaba libre y me gustó, fin del asunto. Veo de todo un poco. No soy experto, tampoco crítico, solo me gusta compartir lo que pienso sobre lo que amo y encontrar gente en el camino con la que comparto la misma pasión.

En este episodio de Zona Z decidimos darle todo un episodio al cine. Porque hay TANTO por hablar. Por mí, volvería Zona Z un programa quincenal solo de cine y televisión, estaría dichoso de repetir este capítulo semana a semana. Intentamos evitar preguntas comunes lo más que pudimos y abordamos temas de la actualidad como: las huelgas de Hollywood, los críticos comprados de Rotten Tomatoes, la atrevida decisión financiera que es ir a cine, los live-actions, entre otros temas. Sin embargo, también visitamos lugares personales como la primera película que recordamos en una sala, el mansplaining cinéfilo, cómo es la experiencia de ser influencer de cine y no los spoilearé más. Porque ajá, el programa recién debuta y cada visita cuenta.