Aesthetics: la generación z y su necesidad de pertenecer

El Auge de las Aesthetics:

La cultura estética de la Generación Z se ha materializado a través de diversas tendencias, desde bordes blancos en fotografías hasta la plena incorporación de una estética específica. Esta obsesión estética, sin embargo, plantea preguntas sobre la individualidad, ya que las redes sociales influyen en la conformidad con las últimas tendencias para encajar en grupos específicos.

A partir de 2020, surgieron estéticas como ‘cottagecore’ que se obsesiona con una vida tranquila y lenta en un ambiente rural, ‘dark academia’ inspirado por libros como ‘El Secreto’ de Donna Tartt y películas como ‘La Sociedad de los Poetas Muertos’, ‘clowncore’ como su nombre lo indica un mundo divertido y colorido y otras, definiendo el panorama estético. Aunque desde 2022 la llegada de nuevas estéticas ha disminuido, persisten tendencias como maquillaje latte y uñas de leche de arándano, destacando la evolución constante de la conversación sobre subculturas y estéticas.

Historia de las Subculturas:

Es esencial comprender el concepto de subcultura, que se define como un grupo con patrones de comportamiento distintivos dentro de una cultura más amplia. Desde las teorías subculturales de la Escuela de Chicago en la década de 1920, las subculturas han evolucionado alrededor de intereses compartidos como música, arte o literatura, especialmente entre grupos juveniles.

A lo largo de las décadas, las subculturas han desafiado la corriente principal y han resistido simbólicamente, aunque la masificación de los medios y la rápida moda han limitado su impacto. La aparición de Internet y las redes sociales ha acelerado la absorción y monetización de movimientos culturales, generando una lucha entre autenticidad y comercialización en la cultura estética contemporánea.

🎀: Detrás de la tendencia ‘Coquette’: Lazos al por mayor

La Era de Internet y las Estéticas Digitales:

El surgimiento de Internet y las redes sociales ha transformado la forma en que las subculturas se manifiestan. Aunque algunos argumentan que estas comunidades en línea no deben llamarse subculturas, fenómenos como el ‘synthwave’, ‘nightcore’ y ‘C-punk’ demuestran que la música sigue siendo un motor importante para la formación de estéticas.

Ejemplos como ‘Health Goth’ y ‘Vaporwave’ muestran cómo las estéticas de Internet, inicialmente impulsadas por la autenticidad, fueron cooptadas por la industria de la moda, planteando preguntas sobre la relación entre autenticidad, masificación y resistencia simbólica en la cultura estética contemporánea.

Gen Z y la Obsesión Estética:

En la era actual, la Generación Z ha llevado la obsesión estética a nuevas alturas. La necesidad de identificación ha llevado a la creación de términos específicos para cada estética, permeando incluso la moda vernácula. Desde el fenómeno VSCO girl hasta las tendencias identificadas en TikTok, la Generación Z ha convertido la elección de una estética en un distintivo de identidad, comparable a horóscopos o tipos de personalidad.

Se ha convertido en una búsqueda de identidad. Su naturaleza efímera de constante cambio de la narrativa de quien soy y que me gusta es gracias a la forma en que los algoritmos funcionan. A enero del 2024 ya ser parte de la aesthetic de ‘clean girl’ está pasado de moda y ahora todos quieren ser ‘mob wife’ y lo más probable es que un mes ya no sea popular. Este constante ciclo no solo hace daño a las personas jóvenes que sienten la constante presión de reinventarse constantemente, sino que también aporta a un ciclo de consumo no sostenible.

La cultura estética ha evolucionado desde los movimientos contraculturales del siglo XX hasta las estéticas digitales de la Generación Z. La relación entre autenticidad, masificación y resistencia simbólica sigue siendo central en esta conversación cultural. La obsesión de la Generación Z por las estéticas, impulsada por las redes sociales, redefine la moda y la identidad, creando un paisaje estético en constante cambio. La capacidad de la Generación Z para nombrar y definir sus estéticas refleja no solo una búsqueda de identidad, sino también la influencia significativa que tienen en la cultura contemporánea.

