Conoce las legendarias drag queens que llegarán a Colombia para Pride

ALYSSA EDWARDS

El ícono del drag Alyssa Edwards es una queen, coreógrafa y empresaria estadounidense. Nació el 16 de enero de 1980 en Mesquite, Texas. Edwards se dio a conocer compitiendo en concursos de belleza drag, fue Miss Gay America en 2010, título que luego perdió y fue entregado a Coco Montrese.

Alcanzó fama internacional por concursar en la quinta temporada de RuPaul’s Drag Race, donde se convirtió en una de las favoritas del público. En esa misma temporada, Montrese también fue participante. La rivalidad entre Montrese y Edwards creó algunos de los momentos más icónicos del reality.

Alyssa es madre de la legendaria casa Edwards en la cual reconocidas hijas drags hacen parte como son Laganja Estranja y Shangela.

Actualmente Edwards vive en Texas, donde es dueña y directora de un galardonado estudio de baile llamado Beyond Belief Dance Company. Su estudio y su vida personal son el centro de una docuserie titulada Dancing Queen, producida por RuPaul y World of Wonder, que se estrenó en Netflix en 2018.

Además de su carrera como drag queen, Edwards es conocida por su webserie “Alyssa’s Secret” y por haber sido jueza del concurso California Entertainer of the Year en 2010, donde su hija drag Shangela fue la ganadora. También participó en el documental Pageant de 2008 y regresó para la segunda temporada de RuPaul’s Drag Race All Stars en 2016.

VIOLET CHACHKI

Violet Chachki es drag queen estadounidense, artista de burlesque/aérea, creadora de contenido, modelo y cantante conocida por ganar la séptima temporada de RuPaul’s Drag Race en 2015. Tuvo el mejor look de toda la seria (en nuestra opinion pero no estamos abiertos a discusión).

Nacida en Atlanta, Georgia, Chachki es de ascendencia mitad ecuatoriana. Comenzó a hacer drag a los 19 años, inicialmente bajo el nombre de Blair. El nombre “Violet” está inspirado en el personaje homónimo de la película Bound interpretado por Jennifer Tilly, mientras que “Chachki” es una variante de la palabra yiddish tchotchke, un objeto estrictamente decorativo y pequeño similar a una baratija.

Violet Chachki se caracteriza por su “obsesión por el glamour vintage”. Ha sido referida como “la encarnación viviente de un arquetipo femenino de los años 50″. Ha citado a los diseñadores Christian Dior, Thierry Mugler y John Galliano como inspiraciones, así como a “íconos de estilo” como Lady Miss Kier, Dovima, Dita Von Teese y Raquel Welch.

En noviembre de 2017, se convirtió en la primera drag queen en protagonizar una campaña de lencería importante, para la marca Bettie Page Lingerie. En enero de 2018, desfiló para Moschino en su colección de otoño 2018 en la Semana de la Moda de Milán. El mismo año hizo parte de un cortometraje de Prada. En mayo de 2019, asistió a la Met Gala.

Hoy en día ademas de viajar el mundo presentándose en diversas giras, trabajar con las marcas más grandes y es la cara de muchas portadas, tiene un podcast con Gottmik, junto a otra participante de Drag Race.

Bonus:

En la séptima temporada de Drag Race en el capitulo de Snatch Game, donde cada participante tiene que imitar a alguien famoso, Chachki se disfrazo de Edwards.

