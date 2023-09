Festival Cordillera 2023: ¿Qué canciones van a tocar el sábado?

👉 Vea: Primer episodio de Zona Z “El chisme es mi deporte favorito”

¡Por fin! Este fin de semana es el Festival Cordillera en Bogotá. Pasaron 129 días desde el momento en que supimos qué artistas conformaban el cartel de esta segunda edición, hasta finalmente verlos en la tarima. Por si aún no estás del todo enterado, el sábado y domingo, en el Parque Simón Bolívar, se presentarán artistas de calibre nacional e internacional como Andrés Calamaro, Juanes, Residente, Damian Marley, Los Ángeles Azules, Cypress Hill, Café Tacvba, Los Bunkers, Enanitos Verdes, Los Caligaris, WOS, Jorge Drexler, Vetusta Morla, Plastilina Mosh, Bomba Estéreo y el Cuarteto de Nos.

Programación Festival Cordillera 2023: horarios del sábado, domingo y escenarios

Una gran crítica que se le ha hecho a la organización del festival es la de los horarios de los artistas. ¿Cuál es la razón? Hay MUCHOS cruces. Esto nos obliga, sin querer, a tomar decisiones y definir qué artistas priorizaremos sobre otros o cuales veremos a medias. Por ejemplo, Los Angeles Azules con Diamante Electrico, Monsieur Periné con Los Cafres, Cypress Hill con Cuarteto de Nos y así.

Una herramienta muy útil en estos casos son sus setlists (listas de canciones) más recientes. Muchos de nosotros en medio de un concierto hemos buscado qué canciones han tocado los artistas en las últimas giras. Así sabemos qué podemos esperar y partir de nuestras favoritas. Si quieres saber qué canciones que te sabes van a tocar, en qué momento partir / llegar al show, o simplemente aprenderte las que te faltan, Zona Z te ayuda con los setlist más recientes de algunos de los artistas más populares.

(Setlist 12 de agosto – Zapopan, México)

No hay nadie como tú (Calle 13 song)

This Is not America

(Setlist 15 de septiembre – Guadalajar, México)

* PD: Alternan bastante sus setlists, confiaría a medias.

(Setlist 14 de septiembre – Los Angeles, USA)

Me haces falta tú

(Setlist 2 de julio – Madrid, España)

Me duele

To My Love

(Setlist 22 de julio – Buenos Aires, Argentina)

De caravana / Queda en esta noche

Tyson

Mejilla izquierda / Voy a volver / Barrilete

Asado y fernet (with Rodrigo Tapari)

Una cerveza (Ráfaga cover) (with Rodrigo Tapari)

Mago

La abundancia

Náufrago / No estás

Ser feliz

La montaña (with Goyo Degano)

Vámonos de viaje (Bandalos Chinos cover) (with Goyo Degano)

Quiero cumbia

Un rato de amor (only Juan on vocals and guitar)

Quereme así (only Juan on vocals and guitar)

Bolso gris (only Juan on vocals and guitar)

Tus besos (with Rosario Ortega)

El amor nunca pasa de moda / La carta (Raúl on vocals)

Homenaje cuartetero (Movidito, movidito of… more )

Todos locos

Razón

Mis tres amores (with Pipo Cipolatti)

Un chico en el cuerpo de un mayor

Un elefante en un pesebre (with Amores Tangos)

Cuarteto rockero (with Amores Tangos)

Nada (Julio Sosa cover) (with Amores Tangos)

Mi estanciera y yo (with Inti Rap)

Nadie es perfecto (with Mariano Franceschelli of… more )

Kilómetros

Frijoles

Con vos