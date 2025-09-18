Kimetsu no Yaiba: orden cronológico de las series y películas para ver el anime

La nueva película Demon Slayer, el castillo infinito de Kimetsu no Yaiba ya está en cines y si desea ver en orden sus temporadas y películas, aquí se lo contamos. Foto: Tomado de Crunchyroll

Kimetsu no Yaiba, conocido en español como Guardianes de la Noche, se ha consolidado como uno de los animes más exitosos de los últimos años gracias a su animación impecable y su trama cargada de emoción. Con el estreno de nuevas temporadas y películas, incluida la reciente Castillo Infinito, muchos seguidores se preguntan en qué orden deben ver la historia para no perderse ningún detalle, y, por esto, en esta guía le explicamos cómo ver las series y películas en el orden cronológico correcto.

¿De qué trata Kimetsu no Yaiba?

Kimetsu no Yaiba cuenta la historia de Tanjiro Kamado, un joven que vive con su familia en las montañas. Su vida cambia de manera trágica cuando un demonio asesina a casi todos los suyos y convierte a su hermana menor, Nezuko, en una demonio. A partir de ese momento, Tanjiro emprende un camino de lucha y entrenamiento para convertirse en cazador de demonios con el objetivo de encontrar una cura para Nezuko y vengar a su familia.

Orden cronológico de Kimetsu no Yaiba

Temporada 1 - Kimetsu no Yaiba (2019) : Introduce la historia de Tanjiro y su entrenamiento como cazador de demonios en 26 capítulos.

Película: Mugen Train - Tren Infinito (2020) : Continúa inmediatamente después del final de la primera temporada.

Temporada 2 – Distrito del Entretenimiento (2021-2022) : Retoma la trama tras los sucesos del tren con 11 capítulos

Temporada 3 – Aldea de los Herreros (2023) : Continúa la historia con solo 8 capítulos.

Película: Castillo Infinito (2025): Estrenada recientemente en cines, es la más reciente entrega.

La serie y la primera película puede verlas en la plataforma de streaming Crunchyroll.

Demon Slayer - castillo infinito: trama y dónde verla

En esta entrega, Tanjiro, Nezuko y los Pilares se adentran en el misterioso castillo del demonio Muzan Kibutsuji, donde se desarrollarán las batallas más intensas y decisivas de la saga. La trama promete revelar los secretos de los demonios y cerrar varios hilos que se han construido a lo largo de la serie.

En cuanto a su distribución, Castillo Infinito llegó primero a los cines a nivel mundial en 2025, y posteriormente estará disponible en la plataforma donde han salido todas sus producciones, Crunchyroll.