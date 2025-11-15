La moda de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia está ambientada alrededor de 1850, pero Del Toro buscaba alejarse de las vestimentas tradicionales de la época, colores pasteles y siluetas convencionales, para abrazar una estética gótica y romántica, vibrante, casi neón, con una interpretación moderna.

El lenguaje del color

La película se narra en capítulos desde los distintos puntos de vista de Victor y la Criatura, y si prestamos atención a los colores en pantalla descubrimos una poderosa herramienta narrativa. Cada personaje tiene asignado un color que refleja sus deseos, miedos y el momento emocional en el que se encuentra.

Victor Frankenstein

Es el verdadero monstruo de la historia, con la sangre de sus actos marcada de forma literal en los guantes rojos con los que trabaja. El rojo lo acompaña desde la infancia: en el vestido de su madre, en su primer funeral marcando en su rostro y en el pañuelo que conserva en su cuello en cada recuerdo. No es coincidencia que el ángel carmesí que le da su propósito también se vea casi cubierto de sangre.

Su estilo combina la extravagancia de Mick Jagger, colores intensos y estampados audaces como los pantalones naranjas de cuadros en el laboratorio la bata esmeralda, con la figura de un dandi, impecable y severo.

La Criatura

La prenda más fascinante que lleva es una chaqueta encontrada entre los huesos de un soldado, un hallazgo que ocurre justo en el instante en que finalmente es libre y enfrenta el mundo sin memoria del abuso sufrido. Del Toro describe esta escena posterior a la explosión como el verdadero nacimiento de la Criatura, y el color de la chaqueta lo confirma. El azul pertenece al hermano y al padre de Victor dentro de la narrativa, pero también a Elizabeth, quien representa la vida en contraste con Victor, la muerte.

La chaqueta conserva el espectacular detalle de los huesos donde reposó durante años, y cuando la Criatura la viste, sus cicatrices y asimetrías parecen aún más expuestas. A lo largo de la película va adoptando pieles y prendas que recoge en su camino, hasta llegar al final, en la nieve, donde su silueta refleja cómo el mundo lo percibe: una bestia enorme e imponente.

Elizabeth

Naturaleza, esperanza, empatía y vida: eso encarna Elizabeth en cada escena. Su color principal es el verde, aunque su conflicto interno se revela desde su primera aparición, cuando la vemos vestida de azul, el color de su prometido. El estampado del vestido está compuesto por imágenes de radiografías, creando un look gótico y neón muy particular, acompañado por un collar de escarabajos diseñado para la colaboración entre Tiffany’s y la película.

Los insectos que ama siempre la acompañan: su vestido verde evoca el caparazón de un escarabajo y su capa sugiere una mariposa lista para desplegar las alas. El único momento en que está cubierta en rojo es cuando se siente más tentada por Victor; cuando lo rechaza, se cubre nuevamente con su sombrero verde, eligiendo la vida y alejándose de la muerte.

Su vestido de boda es el más ornamental de todos. Las mangas y el corsé hacen referencia directa a la Novia de Frankenstein, y retoman una técnica suiza de la época destinada originalmente a las capas interiores. El diseño completo está compuesto por múltiples capas pensadas para que, cuando Elizabeth sangra, el movimiento revele las capas anatómicas del cuerpo. Los broches plateados representan el escudo familiar.

Estos son solo algunos de los detalles, pero si quieres saber más te invitamos a buscar a Kate Hawley en Instagram, donde comparte su proceso creativo, y a leer este artículo completo que profundiza aún más.

Frankenstein: la historia de cómo crearon el vestuario y maquillaje de la película