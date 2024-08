LORE: ¿quién es Sabrina Carpenter?

Inicios en Disney

Se hizo famosa al protagonizar la serie de Disney Channel ‘Girl Meets World’ (2014-2017), un spin-off de ‘Boy Meets World’, donde interpretó a Maya Hart. También actuó en la película ‘Adventures in Babysitting’ (2016). En 2014 lanzó su primer sencillo ‘Can’t Blame a Girl for Trying’, parte de su EP debut. Grabó varias canciones para producciones de Disney como ‘Take On the World’ y ‘Stand Out’.

Controversia con Olivia Rodrigo

El drama surgió tras la ruptura de Rodrigo con Joshua Bassett, quien trabajó con ambas en ‘High School Musical: The Musical – The Series’. Se intensificó cuando Rodrigo lanzó ‘drivers license’ en enero de 2021, que interpretaron como una referencia a Bassett y a la supuesta nueva relación de él con Carpenter. Ella respondió de inmediato con ‘Skin’, aclarando que no fue la causa de la ruptura. Un año después lanzó ‘Because I Liked a Boy’, que trata de la inconformidad que sintió al ser el centro de críticas.

‘emails i can’t send’

En 2022, Sabrina lanzó su quinto álbum de estudio, ‘emails i can’t send’, un proyecto personal sobre el crecimiento, las relaciones y la sanación emocional, tras el drama con Rodrigo. Con un estilo que mezcla pop, R&B y electropop, el álbum recibió elogios por su madurez lírica y vulnerabilidad. Fue el #4 en la lista de álbumes de Billboard 200.

The Eras Tour

En 2023 y 2024, Sabrina fue telonera en ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift. Un hito en su carrera que aumentó su popularidad y expandió su base de fans. Estuvo en América Latina, Australia y Singapur. Interpretó los éxitos ‘Espresso’, ‘Please Please Please’ y ganó popularidad con ‘Nonsense’, en cada concierto cantaba un final diferente inspirado en la ciudad donde se presentaba. La experiencia junto a Swift la preparó para lanzar su propia gira ‘Short n’ Sweet’ en septiembre de 2024.

Coachella 2024

La presentación de Sabrina en Coachella 2024 fue viral, su carisma en el escenario capturó la atención e impactó en redes, en especial TikTok. Presentó por primera vez ‘Espresso’, su setlist incluyó éxitos como ‘Nonsense’, ‘Feather’ y ‘Because I Liked a Boy’.

‘Short n’ Sweet’

El 23 de agosto de 2024, Sabrina Carpenter lanzó su sexto álbum de estudio ‘Short n’ Sweet’ con Island Records. Para promocionarlo estará de gira en 33 ciudades de Norteamérica y Europa. Tiene 12 canciones que muestran la evolución de Sabrina en la industria musical. El álbum ha sido elogiado por su calidad vocal y compositiva. Sencillos como ‘Espresso’ y ‘Please Please Please’ han sido el éxito del verano.

¡Síguenos en @SomosZonaZ por redes! Somos un nuevo espacio de El Espectador para el nuevo espectador.