“El espacio, la última frontera”: Así fue el encuentro con el elenco de Star Trek

Antes de que arranque la nueva temporada el 23 de julio en Paramount+, aquí está todo lo que necesitas para ponerte al día, o simplemente para recordar por qué esta serie es tan especial.

Una serie hecha para estos tiempos

La primera pregunta fue sencilla pero cargada: ¿por qué creen que esta serie conecta con la gente hoy? Sin dudarlo, todos señalaron a Rebecca Romijn, quien interpreta a la Primera Oficial Una. Y ella respondió a la altura.

“Porque el mundo da mucho miedo en este momento”, dijo Romijn. “Nuestra serie hace un trabajo muy bonito creando un...