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“El espacio, la última frontera”: Así fue el encuentro con el elenco de Star Trek

Hay algo que rara vez ocurre en una convención: que los invitados sean tan cálidos, tan genuinos y tan divertidos como los personajes que interpretan. Eso fue lo que pasó cuando nos sentamos con Paul Wesley, Celia Rose Gooding, Rebecca Romijn y Ethan Peck, el elenco de Star Trek: Strange New Worlds, en la CCXP México. Lo que siguió fue una conversación sobre esperanza, rituales, disciplina y el placer de contar historias que importan.

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Mariana Buelvas Ricardo
Mariana Buelvas Ricardo
10 de junio de 2026 - 05:49 p. m.

Antes de que arranque la nueva temporada el 23 de julio en Paramount+, aquí está todo lo que necesitas para ponerte al día, o simplemente para recordar por qué esta serie es tan especial.

Una serie hecha para estos tiempos

La primera pregunta fue sencilla pero cargada: ¿por qué creen que esta serie conecta con la gente hoy? Sin dudarlo, todos señalaron a Rebecca Romijn, quien interpreta a la Primera Oficial Una. Y ella respondió a la altura.

“Porque el mundo da mucho miedo en este momento”, dijo Romijn. “Nuestra serie hace un trabajo muy bonito creando un...

Mariana Buelvas Ricardo

Por Mariana Buelvas Ricardo

Comunicadora social con énfasis en publicidad de la Javeriana. Es project manager y presentadora de Zona Z.mbuelvas@elespectador.com

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