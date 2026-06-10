“El espacio, la última frontera”: Así fue el encuentro con el elenco de Star Trek

Antes de que arranque la nueva temporada el 23 de julio en Paramount+, aquí está todo lo que necesitas para ponerte al día, o simplemente para recordar por qué esta serie es tan especial.
Una serie hecha para estos tiempos
La primera pregunta fue sencilla pero cargada: ¿por qué creen que esta serie conecta con la gente hoy? Sin dudarlo, todos señalaron a Rebecca Romijn, quien interpreta a la Primera Oficial Una. Y ella respondió a la altura.
“Porque el mundo da mucho miedo en este momento”, dijo Romijn. “Nuestra serie hace un trabajo muy bonito creando un...
Por Mariana Buelvas Ricardo
Comunicadora social con énfasis en publicidad de la Javeriana. Es project manager y presentadora de Zona Z.mbuelvas@elespectador.com
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