¿Qué significa tener un ‘smartphone face’?

Características del Smartphone Face:

Rostros Refinados: Se observa una tendencia hacia rasgos faciales más angulados y refinados, como mandíbulas definidas, labios más llenos y pómulos altos. Estas características son a menudo el resultado de tratamientos estéticos como rellenos dérmicos y Botox.

Influencia de las Redes Sociales: La popularidad de las selfies y la búsqueda de la “perfección” visual en plataformas como Instagram han llevado a las personas a adoptar estilos que se alinean con estos ideales. Esto incluye técnicas de maquillaje y procedimientos cosméticos que enfatizan ciertos rasgos.

Smartphone Face también es llamado como Instagram Face por la influencia particular de la plataforma.

Este fenómeno ha llevado a una insatisfacción de las audiencias de cine y televisión situados en siglos pasados ya que los actores no cuadran se ven como personas de la época. Se ha convertido en un juego ver si esa persona en corsés y montando caballo se cómo alguien que algún día ha usado un iPhone.

Algunos que se considera que tienen Smartphone Face:

Hannah Dodd en ‘Bridgerton’

Dakota Johnson en ‘Persuasion’

Cameron Diaz en ’Gangs of New York’

Camila Morrone en ‘Daisy Jones & The Six’

Algunos que se considera que no tienen Smartphone Face:

Natalie Dyer en ‘Stranger Things’

Anya Taylor-Joy en ‘Emma’

Mia Goth en la triología ‘X’

*Este término aplica sobre todo a personas blancas ya que históricamente en pantalla de este género de películas no era protagonizado por personas de distintos tonos de piel. Ya se ha visto un cambio en series como ‘Interview With The Vampire’ donde personas diversas son protagonistas y falta de Smartphone Face es usada para el beneficio de la historia. El actor Assad Zaman tiene una escena donde su apariencia es contrastada con una pintura real hecha en 1520–1525, sitiándolo en la época que fue realizada y evadiendo el fenómeno.

