Shakira tendrá concierto en Colombia en 2025

Shakira vendrá a Colombia en 2025 a tres ciudades principales del país por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Hablamos con @conciertoscolombia.oficial y @juanjoguerrero sobre la industria de conciertos y festivales del país. Lo bueno y lo malo. Así como la creación de contenido de este nicho. Síganos para que no se pierdan muy pronto el programa completo. No es porque sea nuestro, pero está MUY bueno. 🗿👀 Somos Zona Z, un espacio de El Espectador, para el nuevo Espectador.