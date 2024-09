Taylor Swift, Bad Bunny y el voto de la Generación Z en Estados Unidos

¿Swifties por Kamala?

La noticia del día es el apoyo de Swift a la fórmula de Kamala Harris y Tim Walz para la presidencia de Estados Unidos. En su mensaje, la cantante invita a su fandom a investigar para tomar la decisión de voto y les recuerda registrarse.

El voto Gen Z

Expertos dicen que el voto de la Generación Z podría ser un factor decisivo en la elección del próximo presidente norteamericano, pues son casi 41 millones de votantes elegibles, incluidos 8 millones que votarán por primera vez. Los temas clave que resuenan con la Generación Z incluyen justicia social, derechos reproductivos y la economía.

Jóvenes demócratas

Según una reciente encuesta de Harvard Youth el 45 % de esta generación apoya a un gobierno demócrata con tendencia al aumento; en contraste con el 37 % que apoya los republicanos representados por el expresidente Trump. Sin embargo, una parte significativa aún permanece indecisa o apática.

Disminuye la intención de voto joven

Una encuesta de la Escuela Kennedy de Harvard sugiere que es posible que la generación Z sea menos propensa a votar en 2024. Solo el 49 % de los votantes menores de 30 años “definitivamente” planea emitir su voto, en comparación con el 54 % de los jóvenes estadounidenses menores de 30 años que votaron en 2020.

Anuel y J Quiles posando con Trump

Durante un evento de campaña en Pensilvania los reguetoneros se unieron a Trump, afirmando que “todos los puertorriqueños van a votar por Trump” y describiendo al expresidente como “el mejor presidente que el mundo ha visto”.

Voto latino

Los votantes latinos representan el 14,7 % de los votantes elegibles a nivel nacional. A pesar de su importancia muchos latinos se sienten desatendidos por los partidos, lo que afecta su participación. La generación Z tiene la mayor proporción de votantes hispanos (23 %), en comparación con otras generaciones.

Bad Bunny promueve el voto

“¿Que no sea normal ver a artistas del género o del nivel de popularidad mío hablando de política? Pues eso es problema de esos artistas” dijo el cantante en el podcast “El Tony Pregunta”. “Yo sigo siendo yo. No me estoy metiendo en la política. La política se mete en mi vida porque la política afecta mi país, afecta a Puerto Rico”. Bad Bunny instó a los jóvenes a registrarse para votar. Enfatizó que la mejor forma de protestar contra las injusticias es a través del voto, sugiriendo que los ciudadanos deben decidir su futuro y no dejar que otros lo hagan por ellos.

La cosa política Z sigue moviéndose

Tres cuartas partes de esta generación han participado en política sin estar inmiscuidos en campañas electorales. Lo han hecho al: Dejar de seguir a celebridades o figuras políticas en redes sociales (37%), firmar una petición (34%), boicotear un producto o empresa (32%), compartir opiniones políticas o artículos de noticias en redes sociales (31%) y dejar de seguir a amigos o familiares en redes sociales (29%).

