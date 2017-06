Atapuma, “Rigo” y Betancur también correrán el Tour de Francia

El próximo sábado, 1 de julio, comienza una nueva edición de la competición ciclística más importante del planeta. Desde 1975, cuando Martín Emilio “Cochise” Rodríguez se convirtió en el primer colombiano en disputar el Tour de Francia, sus compatriotas se han encargado en dejar en alto el nombre del país. (Tour de Francia 2017: pronóstico reservado)

Hay que recordar aquella etapa 17 de 1984, cuando “Lucho” Herrera coronó el mítico Alpe d´Huez, la primera que conquistó un pedalista nacional. Colombia ha visto triunfar a sus corredores, y espera concretar este 2017 el anhelado sueño amarillo. Uno de los favoritos a hacerlo realidad es Nairo Alexander Quintana, quien comandará al Movistar. El equipo telefónico confirmó la presencia de otro colombiano en la ronda gala.

Carlos Betancur disputará su quinta Grande Boucle. El año pasado abandonó y su mejor participación fue el quinto puesto del 2013, edición en la que Nairo fue segundo. El objetivo del “Bananito” es ayudar a que Quintana este año ocupe en París lo más alto del podio.

El UAE Team Emirates contará con John Darwin Atapuma, que regresa al Tour de Francia tras su participación en 2014. “El Puma”, de 29 años, fue líder durante cuatro etapas en la Vuelta a España del 2016. (“La vida está llena de gregarios”: Winner Anacona)

Finalmente, Rigoberto “Urán” completa la nómina del Cannondale. Con dos podios en el Giro de Italia, intentará este año mejorar su registro en el Tour de Francia, en el que también estarán, Jarlinson Pantano, Sergio Luis Henao y Esteban Chaves.

