¿Cuáles son las posibilidades de que Nairo mantenga el liderato del Giro?

Jesús Miguel De La Hoz

Nairo Quintana se vistió de rosa en el Giro de Italia. El ascenso a Piancavallo reorganizó las posiciones en la clasificación general y la apretó. Son seis ciclistas los que están en un rango de un minuto y 30 segundos. Un suspiro tras las 85 horas de ataques y contraataques que queman las piernas. Pero este liderato no es definitivo. Aún quedan dos etapas que serán definitivas: los 190 kilómetros entre Pordenone y Asagio y la contrarreloj entre Monza y Milán. Estas dos jornadas elegirán al rey del centenario.

No se ve fácil que Nairo mantenga la camiseta rosada, será un gran desafío para el colombiano. La clave para sus aspiraciones a ganar esta competencia están en la etapa 20, precisamente en los ascensos a Monte Grappa y a Foza. Ahí es donde debe intentar soltar tanto a Dumoulin como a Nibali. Ampliar la brecha de tiempo para llegar con un buen colchón para la definición en la contrarreloj. Pero todo esto depende de cómo esté de fuerzas el ciclista del Movistar, “por lo visto en la etapa de este viernes lo que va a jugar diferencia es el poder de recuperación que tengan los corredores”, dijo Libardo Leyton, manager del Movistar Team Latinoamérica y quien maneja a Quintana en Colombia. (Vea el especial del Giro del Centenario)

“Todos van con lo justo”, agregó Leyton. Y sí. No hay ningún ciclista que haya superado por un amplio margen a otro en los últimos días. Los favoritos llegan con los favoritos. Y los que quieren aspirar a más sacan un tercer pulmón para no desfallecer en la montaña. Todos los ciclistas que están peleando por subirse al podio en Milán están en un momento en el que cualquiera puede sacar fuerzas de donde no tiene y coronarse o desfallecer en el intento, “un ascenso puede ser la diferencia: se puede ganar todo por lo que se luchó o se puede perder en un segundo todo”, resaltó el manager del Movistar Team Latinoamérica.

La camiseta rosada puede jugarle en contra a Nairo. Puede ser un arma de doble filo para el colombiano. Todos lo perseguirán. Será la rueda a seguir. No le van a dar espacio. “Todos saben que le pueden descontar segundos en la contrarreloj individual”, afirmó Carlos Mario Jaramillo, entrenador de la Selección Colombia de Ruta. “Si quiere ganar, debe atacar. No puede quedarse esperando a que otro tome el control. Apuesto que de los cuatro él es que más difícil la tiene para la etapa del domingo”.

Por esta razón, la mentalidad de Nairo y de todo su equipo debe ser la misma con la que han venido compitiendo: buscar alejar más a Dumoulin. Deben salir a todo por el todo. La fuerza mental, la concentración y el empuje deben durar un par de días más. El objetivo está cerca, pero a la vez lejos. No hay momento para las dudas ni el desfallecimiento. A lo largo del Giro todos los ciclistas han cuidado a capa y espada su posición y pelean como gladiadores por mejorar en la tabla general.

Por ahora la ventaja la tiene Dumoulin. Sí, es segundo a 38 segundos del ciclista colombiano. Pero este es un tiempo que el ciclista holandés fácilmente puede descontar en la contrarreloj, “hay que ver cómo llegan las fuerzas del holandés después de afrontar la etapa del sábado”, precisó Jaramillo. “Él es un especialista en las pruebas contra el cronómetro y allí puede retomar la ventaja”, agregó. Lo ideal sería que Nairo el sábado lograra ampliar su ventaja a un poco más de dos minutos y a un poco más de uno con respecto a Vicenzo Nibali. Pero como bien lo ha repetido el líder del Movistar “una cosa es querer y otra cosa es poder”. Todo está por decidirse aún en el Giro.

@J_Delahoz

[email protected]