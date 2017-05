Dumoulin: "Me gustaría que Nairo y Nibali pierdan el podio"

Redacción deportes

Tom Dumoulin resistió a los ataques de Nairo Quintana en la etapa 18 del Giro de Italia. El holandés aguantó a la presión del colombiano y mantuvo la 'maglia rosa'. La diferencia sigue siendo la misma y las opciones de que el líder del Movistar se vista de rosa son cada vez más difíciles, debido a la contrarreloj final en Milán. (Especial del Giro del Centenario)

"La etapa fue dura, por lo montañosa, pero defendimos la camiseta", dijo un Tom Dumoulin a quien se le dibujó una sonrisa tras subirse al podio por noveno día consecutivo. "Me sentí bien cuando me atacaron. Nairo y Nibali solo me vigilaron, fueron a mi rueda, fue una táctica extraña. Creo que incluso han puesto en peligro sus puestos en el podio", añadió el holandés.

"Si continúan corriendo contra mí espero que pierdan su lugar en el podio. Considero a Pinot un muy buen contrarrelojista, así que pienso que supondrá una amenaza seria para ambos. Ojalá Pinot pueda terminar en el podio", agregó un Dumoulin confiado en poder retener la 'maglia rosa' hasta el último día en Milán.

El holandés, pese a verse privado del apoyo de compañeros de equipo en los últimos kilómetros, pudo controlar la situación, tanto en la subida del Passo Gardena, el tercero de los cinco puertos del día, en el que Quintana y Nibali atacaron una primera vez, como en el largo descenso. Quintana consiguió 20 segundos en ese primer ataque, pero Dumoulin pudo recuperar el terreno perdido.

"Me tocó perseguir, era lo único que podía hacer cuando me atacaron, pero me regulé. En el final tuve la opción de atacar, pero me tranquilicé. Nibali y Nairo han trabajado duro, nos han hecho trabajar", resaltó el ciclista del Sunweb. "Estoy muy bien. Ojalá tenga un buen día este viernes, cuando la jornada termina en premio de montaña".

"Falta aún mucho, viene una montaña dura, Nairo y Nibali no se van a quedar quietos", dijo el holandés sobre la etapa del viernes que finaliza con un premio de primera categoría en Piancavallo.