“Me costó salir de Millonarios, no me gusta rescindir los contratos”: Diego Cocca

Diego Cocca salió campeón con Racing de Avellaneda en 2014. Sus pergaminos hicieron que Millonarios se fijará en él para que tomará las riendas de la dirección técnica tras la salida del uruguayo Rubén Israel, en agosto de este año. (Técnicos argentinos en Millonarios: entre la gloria y el fracaso)

Luego de la eliminación del equipo embajador de la Liga Águila que terminó ganando Santa Fe, el entrenador argentino se fue de vacaciones. En entrevista con Olé aceptó que los jugadores de Racing le pidieron que regresarán.

“Se dio que Racing no tenía técnico, que habían hablado con alguien que respondió que no (Coudet), pensaban que yo no iba a aceptar porque tenía un compromiso laboral... Vinieron con muchas ganas a buscarme y me hablaron los jugadores. La vida es oportunidades. Y esta fue una para volver al club que quiero mucho. Me costó salir de Millonarios, no me gusta rescindir los contratos. Fue una decisión dictada por el corazón”, manifestó. (Radiografía de la crisis de Millonarios)

El estratega, quien se encuentra de vacaciones en Punta del Este, reconoció que le “hizo muy bien” que lo llamaran varios jugadores de la “Academia” y agregó: “Me decían que querían que estuviéramos con mi cuerpo técnico para pelear cosas importantes. Los dirigentes vinieron a buscarme a Uruguay con toda la predisposición y tuvimos una buena charla”.

El hombre que a través de Twitter confirmó su renuncia a Millonarios hace dos días, y que será remplazado por su compatriota Miguel Ángel Russo, ya visualiza cómo será el Racing modelo 2017: “Quiero un equipo protagonista, que tenga la pelota, presione arriba y gane. Tenemos que conseguir que la idea de un equipo ganador me la den los propios jugadores. Sé lo que quieren la gente y los jugadores: ir para adelante y ganar”.