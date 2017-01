James se resintió del sóleo y se perderá el partido ante el Sevilla

James Rodríguez era el candidato número uno para liderar el mediocampo del Real Madrid contra el Sevilla en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. No obstante, el colombiano no se ejercitó en el último entrenamiento debido a que se resintió de la lesión del sóleo que sufrió en octubre de 2016. Por esta razón realizó trabajo específico con los fisioterapeutas y no será tenido en cuenta para el encuentro ante los andaluces.

“Se ha resentido de algo del sóleo y como siempre, no queremos arriesgar. Creo que es poco, pero siempre que hay algo somos prudentes, tenemos muchos partidos, veremos cómo evoluciona, pero no vamos a arriesgar”, afirmó Zinedine Zidane sobre James Rodríguez en rueda de prensa previo al partido.

Isco fue otro jugador que no estuvo presente en el último entrenamiento. El malagueño aún no se ha recuperado de un fuerte golpe en el tobillo que recibió en el último encuentro por la Liga de España contra el Granada. Marco Asensio, por tanto, apunta a titular este jueves en el enfrenamiento contra los andaluces.

La buena noticia para el Real Madrid fue el regreso de Kovacic tras su lesión. No obstante, es difícil que el croata juegue contra el Sevilla en Copa, pero sí podría tener minutos el domingo en Liga. Una situación parecida vive Lucas Vázquez, aunque el internacional español ya lleva dos entrenamientos completos con el resto de sus compañeros.

Sergio Ramos también se ejercitó con normalidad y entrará en su primera convocatoria del año. Quien no estuvo fue Pepe, que sigue recuperándose de su lesión en el gemelo. Bale también continúa con su recuperación.