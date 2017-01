"Mónaco ha sido la mejor opción para mí": Falcao García

Después de la terrible lesión que sufrió Radamel Falcao García con Mónaco, que no le permitió ir al Mundial de Brasil con la selección Colombia y que lo tuvo durante dos años recuperando su nivel, ahora se consagra como un referente en este mismo equipo.

El delantero colombiano habló con el diario Record de Portugal de lo que ha significado para él Mónaco en su resurgir y, además, reveló que la mejor deicisón que tomó fue quedarse en el equipo del principado. (Lea: 2016, el año en el que resurgió Falcao García)

“Indudablemente Mónaco ha sido la mejor opción. El poder jugar continuamente, cada tres o siete días, me ha permitido sumar muchos minutos, tener sensaciones de juego, de ritmo, de asimilar lo qué es un partido oficial. En el transcurso de los últimos días me he sentido mucho más cómodo, todo ha sido más natural”, afirmó el samario.

El colombiano también contó lo que significó para él su paso por el Porto de Portugal, equipo donde se convirtió en un referente por sus hazañas, y donde también compartió cancha con los colombianos James Rodríguez y Fredy Guarín. (Lea: Falcao cierra el año con gol)

“Estoy muy identificado con Porto. Fue clave para mi carrera, me hizo crecer como jugador. Jesualdo Ferreira me enseño muchísimo, hasta ese momento no había tenido un entrenado que me enseñará los deberes de un delantero. Luego Villas Boas nos enseñó a ganar”, relató el delantero. (Lea: Falcao sobre su lesión: "Fue el día más difícil en mi carrera")

Finalmente, Falcao sin muchos detalles reveló un poco las expectativas que tiene para esta temporada con el equipo del principado, pues desde ya se perfila como una de las grandes figuras; el pasado viernes ya anotó un gol por la Copa de Francia. (Lea: Gran inicio de año de Falcao: anotó con el Mónaco en la Copa de Francia)

“Estoy muy ilusionado, con mucha expectativa para esta temporada, trabajo con esa mentalidad. Esperamos que los resultados sean grandes, no quiero decir nada para no poner límites pero espero que sean muy buenos”, concluyó el colombiano.