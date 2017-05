"Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a mis medicamentos": Tiger Woods

AFP

El golfista estadounidense Tiger Woods se disculpó este lunes por su arresto al conducir supuestamente ebrio, pero dijo que el alcohol nada tuvo que ver con el incidente nocturno.

En una declaración al USA Today, Woods, quien fue detenido por la policía en Florida en las primeras horas del lunes, culpó al incidente de una mala reacción a los medicamentos recetados.

"Entiendo la gravedad de lo que hice y asumo toda la responsabilidad por mis acciones", dijo Woods en el comunicado. "Quiero que el público sepa que el alcohol no estaba involucrado", agregó el ex número uno del mundo.

"Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a los medicamentos que me han recetado. No me di cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente", añadió el jugador de 41 años.

"Me gustaría pedir disculpas de todo corazón a mi familia, amigos y aficionados. Espero más de mí mismo", agregó.

El 14 veces ganador de torneos de 'Grand Slam' fue arrestado por la policía en las primeras horas del lunes cerca de su casa en Júpiter, Florida.

El incidente de tráfico ocurrió alrededor de las 3:00 am (hora local), dijo la portavoz del Departamento de Policía de Júpiter, Kristin Rightler.