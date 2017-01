"El último Jedi", así se llamará próxima película de "Star Wars"

El próximo capítulo de la saga "La Guerra de las Galaxias", el Episodio VIII, ya tiene título, "The Last Jedi", desveló este lunes la productora Lucasfilm. (Leer Película de "Star Wars" sobre Han Solo contará con el actor Woody Harrelson).



El filme, sobre el que no se ha filtrado ningún otro detalle, está dirigido por Rian Johnson y se estrenará el 15 de diciembre de 2017.



"Tenemos los mejores fans de esta o de cualquier otra galaxia. En agradecimiento a nuestros fans, queremos que sean ellos los primeros en conocer el título del nuevo capítulo de la saga de Skywalker: 'Star Wars: El último Jedi'", indicó la empresa en un comunicado.



En la cronología, esta nueva obra sigue a la estrenada en 2015 "El despertar de la fuerza".



Esto plantea la pregunta: ¿Quién es el último Jedi?



Los fans y los expertos han comenzado inmediatamente a especular: ¿Se trata de Luke Skywalker (interpretado por par Mark Hamill)? ¿Será Rey (Daisy Ridley)?



Además, algunos han observado que la palabra "Jedi" puede ser singular o plural, así que el título original podría hacer alusión a varias personas...

"Star Wars: El despertar de la fuerza", estrenada a finales de 2015 recaudó más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo, según el sitio especializado boxofficemojo.com.



"Rogue One: A Star Wars Story", spin-off de la saga que se estrenó el mes pasado, ya ha recaudado más de 1.000 millones en salas.