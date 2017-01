Lista de nominaciones a los Óscar 2017

Llegó la 89ª edición de los Oscars. Los nominados se dieron a conocer este martes por la Academia estadounidense de Artes y Ciencias Cinematográficas, con “La La Land”, “Moonlight” y “Manchester by the Sea” perfiladas como favoritas.

El anuncio fue transmitido por primera vez en la página oficial de Oscars. La ceremonia de premiación será el 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.

El musical "La La Land" lidera las nominaciones de la Academia en 14 categorías, incluida mejor película, mejor actriz y mejor director. La cinta protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone arrazó en la pasada entrega de los Globo de Oro con siete galardones, el total de premios a las que estaba nominada.

La cinta de ficción, "Arrival", y la de drama "Moonligth", recibieron ocho nominaciones.

Mejor película

Moonlight

Manchester frente al mar

La La Land

Hell or High Water

La llegada

Hacksaw Ridge

Lion

Fences

Figuras Ocultas

Mejor director

Denis Villeneuve, "Arrival"

Mel Gibson, "Hacksaw Ridge"

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

Mejor actor

Casey Affleck (Manchester frente al mar)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic),

Denzel Washington (Fences)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Mejor actriz

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land"

Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, "Moonlight"

Jeff Bridges, "Hell or High Water"

Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"

Dev Patel, "Lion"

Michael Shannon, "Nocturnal Animals"

Mejor actriz de reparto

Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight"

Nicole Kidman, "Lion"

Octavia Spencer, "Hidden Figures"

Michelle Williams, "Manchester by the Sea"

Mejor película de habla no inglesa

"Land of Mine" (Dinamarca)

"A Man Called Ove" (Suecia)

"The Salesman" (Irán)

"Tanna" (Australia)

"Toni Erdmann" (Alemania)

Mejor fotografía

La La Land – Linus Sandgren

La llegada – Bradford Young

Silencio – Rodrigo Prieto

Moonlight – James Laxton

Lion – Greig Fraser

Mejor documental

O.J.: Made in America – Ezra Edelman

Life animated,

13th,

Fire at Sea,

I Am Not Your Negro – Raoul Peck

Mejor cortometraje

Timecode, Juanjo Giménez

Sing (Mindenki), Kristof Deák

Ennemis Intérieurs, Sélim Azzazi

La Femme et le TGV, Timo von Gunten

Silent Nights, Aske Bang

Mejor corto documental

Extremis, f/8 Filmworks in association with Motto Pictures

Joe’s Violin, Lucky Two Productions

Watani: My Homeland, ITN Productions

The White Helmets, Grain Media and Violet Films

4.1 Miles, University of California, Berkeley

Mejor película animada

Kubo y las dos cuerdas mágicas

La vida del calabacín

La tortuga roja

Zootopia

Moana