Un álbum para recordar a David Bowie

Para conmemorar un año de la muerte del músico David Bowie, el sello Columbia lanza un álbum con cuatro canciones (EP), que también sirve para recordar que el domingo pasado hubiera cumplido 70 años.

El trabajo incluye el tema "Lazarus" -que se lanzó en "Blackstar"-, y tres canciones que escribió para el musical homónimo que se representa en un teatro de Londres: "No Plan", "Killing a Little Time" y "When I Met You". (Leer "Lazarus", el musical póstumo de David Bowie).

El miniálbum se promociona con "No Plan", cuyo video dirigido por Tom Hingston fue lanzado el pasado 9 de enero.



"Nunca olvidado"



En el primer aniversario de la muerte de David Bowie, este martes, sus fans le rindieron un emotivo homenaje en Brixton, el barrio del sur de Londres donde nació hace 70 años.



Una joven rubia lloraba mientras su amiga dibujaba un corazón con su pintalabios en el gran mural con el rostro del cantante, que ahora está cubierto con vidrio plástico para protegerlo.



Era la hora del almuerzo, y numerosas personas se habían congregado ante este lugar convertido en centro de culto desde que hace un año atrajó espontáneamente a tantos admiradores consternados por la inesperada muerte.



Desde primera hora de la mañana, transeúntes, fans y turistas, en algunos casos con el rostro maquillado como "Ziggy Stardust" -el personaje espacial de Bowie-, encendieron velas, depositaron flores y notas para el cantante, muerto el 10 de enero de 2016 por un cáncer que mantuvo secreto.





"RIP David, mi héroe"

"Te lo debo todo", "nunca olvidado", "feliz cumpleaños, David", "RIP David, mi héroe, mi ídolo", rezaban algunos de los mensajes, acompañados a veces de un dibujo.



Roger Rowley, músico y actor, y su pareja Rachael Gilliband, historiadora, se despertaron a las 04H30 para hacer el viaje en autobús desde Leeds, en el norte de Inglaterra. "Por nada del mundo nos hubiéramos perdido esto, los tributos son maravillosos", explicó Roger, para quien Bowie lo acompañará "siempre".



"Solamente he escuchado 'Blackstar', su último disco, cuatro veces, y nunca sin llorar. Bowie revolucionó la música, nadie me inspiró más que él. Es eterno", subrayó. "Es fabuloso, desafió todas las normas", añadió su compañera.



Victoria Wiet, una estudiante de doctorado estadounidense de 26 años, escucha incesantemente las canciones de Bowie desde hace un año. "He venido al Reino Unido para una conferencia sobre David Bowie y he podido asistir a este momento de devoción colectiva", explicó.



"Soy una gran admiradora desde que tenía 13 años, y cuando me enteré de su muerte, en Facebook, quedé completamente conmocionada", narró.