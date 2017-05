Shakira lanza el disco "El dorado"

Redacción música

Shakira lanzó este viernes su nuevo disco "El dorado", un álbum que está cantado tanto en español como en inglés. (Leer Piqué protagoniza "Me enamoré", nuevo video de Shakira).

"'El dorado' para mí es el encuentro con la inspiración (…) era difícil compaginar mi tarea como madre y las horas que tenía que dedicar en el estudio de grabación", dice la colombiana sobre esta producción en la que explora géneros como la bachata y el reguetón.

"Me di cuenta que la inspiración estaba ahí y que no se iría a ningún lado. Y eso fue como encontrarme con ese tesoro mitológico que llamamos ‘El dorado’, que es parte de la mitología precolombina; esta historia está llena de misterio, de fantasía y, además, sucedió en mi país", dice sobre el proceso de grabación.



De este trabajo musical se conocen la mitad de los temas que lo componen: "Me enamoré" , "Chantaje" (con Maluma), "Comme moi" (con Black M), "La bicicleta" (con Carlos Vives) y "Deja vu" (con Prince Royce).

"Este disco bebe de diferentes fuentes, las combinaciones son infinitas", asegura Shakira.

"Es para mí difícil hacer música sin fusionar elementos… hay influencias del vallenato (en "La bicicleta"), de la música caribeña de República Dominicana, la bachata que le he adoptado en una canción pop como "Deja vu", el reguetón que está presente con Nicky Jam y con Maluma".

Pero no todo es fiesta. En "El dorado" también hay espacio para las canciones suaves y románticas.

"Hay canciones de siempre que recuerdan mi repertorio clásico como "Nada", también hay bailables como "Me enamoré", o más reflexivas como "Amarillo", que también cuentan momentos muy privados, muy íntimos y que han quedado documentados en este álbum". (Galería Shakira cumple 40 años y Gerard Piqué 30).



Las canciones que completan "El dorado" son "When a woman", "Amarillo", "Perro fiel" (con Nicky Jam), "Trap" (con Maluma), "Coconut tree", "What we said" (versión en inglés de 'Comme moi' con Magic!) y "Toneladas", las cuales está disponibles en plataformas digitales.

"El dorado" es el onceavo álbum que lanza "Shakira". Es el primer LP en español que estrena desde "Sale el sol" (2010) y el primer disco en general desde "Shakira" (2014), interpretado en inglés.

Según tiene previsto Shakira, "El dorado" será el trabajo con el que regrese a los escenarios, aunque por el momento no sabe cómo hacerlo, pues asegura que aunque sus hijos son dos, parecen cuatro.

"La verdad que tengo muchas ganas de volver a los escenarios y una de las grandes motivaciones es hacerlo por mis hijos también. Vivir esta experiencia con ellos es una de las cosas que más incentivan, y también encontrarme con mi público".